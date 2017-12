Regio dinsdag, 19 december 2017

Democratische spelregels aan laars gelapt bij Hendrik Algraweg

Soms werkt een nieuwsbericht op de lachspieren. Zoals zaterdag bij het nieuws dat Leeuwarden er weer niet in geslaagd was om de Hendrik Algraweg in de stad af te sluiten. Hoe moeilijk kan dat zijn, vraag je je als lezer af.

Maar de vermakelijke grijns wordt al snel een lach van een boer met kiespijn op het moment dat je tot je laat doordringen hoe de gemeente Leeuwarden haar eigen blunders probeert te herstellen en daarbij de democratische spelregels aan haar laars lapt.

Dat de gemeente Leeuwarden niet wist dat er een apart besluit nodig is om de Hendrik Algraweg af te sluiten, is onverklaarbaar en dom. Leg maar eens uit dat je als gemeente niet op de hoogte was van een uitspraak van de Raad van State over de Hendrik Algraweg. En dus niet wist dat die uitspraak erop neerkomt dat er voor de afsluiting een apart collegebesluit nodig is. Wethouder Friso Douwstra wilde het vrijdag in ieder geval niet uitleggen.

Het excuus dat de gemeente geen partij was in de zaak tussen een Leeuwarder ondernemer en de minister van Verkeer en Waterstaat gaat niet op want de gemeente had een groot belang in de zaak. En je mag verwachten dat een gemeente een juridische procedure die gaat over haar grondgebied en haar plannen nauwlettend volgt.

De advocaat van de Leeuwarder ondernemer wist de aangekondigde sluiting op 8 december tegen te houden door het college van burgemeester en wethouders met de al maanden oude uitspraak van de Raad van State te confronteren. Maar in plaats van de eigen fouten onder ogen te zien en de gevolgen te aanvaarden, probeerde het college van B en W de zaak door te drukken en de spelregels te negeren.

