Sport maandag, 18 december 2017

Thuiszege Heerenveen: foutje, bedankt! Heerenveen - Ruim drie maanden na de eerste thuiszege pakte sc Heerenveen zaterdag voor eigen publiek weer eens drie punten. NAC Breda werd met het kleinst mogelijke verschil verslagen (1-0) en gooide uiteindelijk zelf de reddingsboei: foutje, bedankt! En dus was de opluchting groot in het Friese kamp. Op de valreep van het jaar trakteerde Heerenveen zijn fans, slechts 19.000 in getal, weer eens op een driepunter. Daarmee bracht de formatie van trainer Jurgen Streppel het puntentotaal in acht thuisoptredens op acht. Samen met de veertien punten van de tweede helft van vorig seizoen betekende dat Heerenveen dit kalenderjaar in eigen huis met slechts 22 punten historisch laag scoorde. In het eerste volledige kalenderjaar op het hoogste niveau in 1994 scoorde Heerenveen, omgerekend naar de huidige puntentelling, 29 punten. Alleen als debutant deed Heerenveen het in de eerste seizoenhelft van 1990 in de eerste zeven duels met slechts vier punten minder dan dit seizoen. Vorig seizoen pakte Streppel met zijn ploeg nog vijftien punten uit acht wedstrijden. De tweede seizoenzege van zaterdag betekende weliswaar een pleister op de wonden, maar kon niet verhullen dat Heerenveen onder de huidige oefenmeester zeer wisselvallig presteert en te maken heeft met pieken en hele diepe dalen. Tegen NAC kon de Friese ploeg die tendens niet doorbreken en kreeg het dankzij een fout van Mounir el Allouchi de overwinning in de schoot geworpen. Een kwestie van ‘Foutje, bedankt!’ en Pelle van Amersfoort wist daar tien minuten na rust wel raad mee, 1-0. Lees hier meer over in de papieren krant van 18 december

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties