Regio maandag, 18 december 2017

Mantelzorger maakt zelden gebruik van zorgvergoeding Leeuwarden - Mantelzorgers maken maar mondjesmaat gebruik van de vergoedingen uit hun aanvullende zorgverzekering. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo. Volgens de belangenclub is er veel onduidelijkheid over waar mensen recht op hebben. Verder is er vaak sprake van beperkende voorwaarden of een niet passend aanbod. Zo wordt het vervoer naar het ziekenhuis van de patint wl vergoed, maar de mantelzorger (die wel bij de afspraak aanwezig moet zijn) niet betaald en kunnen elders wonende mantelzorgers vaak geen respijtzorg krijgen. Ook komt het vaak voor dat mantelzorgers door zorgverzekeraars en gemeenten van het kastje naar de muur worden gestuurd, wat voor veel frustratie zorgt. Mezzo stelt dat gemeenten en zorgverzekeraars hiervoor een oplossing moeten vinden en ervoor moeten zorgen dat hun onderlinge geschillen niet terechtkomen op de schouders van de mantelzorgers.

