Regio maandag, 18 december 2017

Survivalbaan Sneek is gereed Sneek - Sneker survivalers kunnen vanaf vandaag op het Schuttersveld hun swing overs en cat crawls oefenen op de nieuwe survivalbaan op sportpark Schuttersveld in Sneek. De survivalsport is in opkomst en stichting Swingover Sneek speelt daar op in. De initiatiefnemers lopen al een paar jaar met het plan en hadden gehoopt de baan in juni al te openen. ,,Maar ons geduld is op de proef gesteld”, meldt mede-initiatiefnemer Fabian Booij. Het sportpark kende de afgelopen periode meerdere wisselingen qua sportvoorzieningen en daardoor duurde het wat langer voordat de puzzel klaar was. De komende weken kunnen sporters op elke werkdag om half acht ‘s avonds langskomen om kennis te maken met de sport. Vanaf januari volgend jaar beginnen de drieweekse trainingen. Militair De sport, geïnspireerd op militaire hindernisbanen, bestaat al decennia, maar sinds een aantal jaren groeit het aantal sporters, banen en runs snel. ,,Veel mensen willen graag buiten sporten, maar vinden hardlopen alleen te saai”, legt Booij uit. ,,En als je dan ook nog eens vies mag worden en door de sloot mag kruipen, is het natuurlijk al helemaal leuk. Na zo’n zware en koude run heb je een geweldig euforisch gevoel.” Iedereen die tegen een stootje kan en niet vies is van kou en regen kan zich aanmelden bij de club. ,,Het is eigenlijk voor iedereen geschikt.” De baan in Sneek is zo’n veertig meter lang, en is voorzien van onder meer monkey bars, lianen en drie netten. De baan is gebouwd in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, Bruggink en Rougoor uit Dinxperlo bouwde de baan en gebruikte daarvoor roestvrijstalen koppeltjes. Volgens Booij is dat duurzamer en steviger en de baan kan nu relatief eenvoudig veranderd worden, door andere hindernissen erin te plaatsen. Swingover Sneek heeft momenteel zo’n 35 leden, en hoopt toe te groeien naar honderd. Op langere termijn hoopt de vereniging zelf een survivalrun te organiseren in Sneek.

