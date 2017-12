Regio maandag, 18 december 2017

Het weinige dat ze hadden is nu ook weg Kollumerzwaag - ,,Het eerste wat ik dacht was: is iedereen buiten? Toen ik zag dat dat zo was, was ik heel blij. Bewoner Charles van opvanginstelling Het Lichtpunt in Kollumerzwaag zit met een aantal andere bewoners in de conversatiezaal van het hoofdgebouw op nummer 111 van de Foarwei. De brandweer is nog bezig met nablussen van de boerderij ernaast, op nummer 107/109, waar acht appartementen voor begeleid wonen zaterdagochtend in rook zijn opgegaan. Charles komt daar vaak omdat hij daar schoonmaakt. ,,Ik ben interieurverzorger. Dit heeft echt enorm veel impact voor die mensen. Ze hebben al niet veel, en ze zijn trots en zuinig op het weinige dat ze hebben, maar dat is nu dus ook weg. Een van de bewoners kon niet eens meer kleding meegrissen en heeft alleen nog maar een pyjama. Annie van Schepen, die op de administratie van Het Lichtpunt werkt, begrijpt de impact. ,,It is in ramp foar harren, sa krekt foar Kryst ek noch. Wat moatte sy no? Rond kwart voor zeven zaterdagochtend ontdekte een voorbijrijdende fietsster dat er brand was in de werkplaats voor dagbesteding, het Lytshs van Het Lichtpunt, dat aan het woongedeelte vast zit. Zij belde meteen overal aan om alarm te slaan en waarschuwde de hulpdiensten. Ongeveer gelijktijdig kwam bewoner Anske uit bed. ,,Ik seach dat fjoer en tocht: och heden! Ik bin der hurd hinne rn en raasde brn! brn! Doe stiene de bewenners al yn de gong. De brandweer was toevallig in de buurt, want verderop in het dorp hadden ze net een brand in een camper geblust. ,,Er kwam even voor zevenen een melding van een schuurbrand", zegt brandweerwoordvoerder Ingrid Weert, die geen verband legt tussen de beide branden. ,,We hebben geprobeerd om het woongedeelte buiten de brand te houden, maar al snel sloeg het via het dak over naar het woongedeelte. Iedereen was gelukkig op tijd buiten. Het rieten dak brandt nog flink als het sein brand meester al lang is gegeven. Rond een uur of elf staan twee hoogwerkers nog volop via het dak naar binnen te spuiten en vanaf de grond spuiten nog een paar dikke slangen van een decimeter doorsnee. De rook wordt er niet minder door. De helft van het dorp die onder de wind ligt, staat in de rook. NL Alert had s ochtends vroeg al een waarschuwing doen uitgaan om binnen te blijven en de ramen dicht te doen. Weert: ,,Asbest is er niet vrijgekomen, maar rook is nooit goed voor de gezondheid. Bovendien: met de rook komen roetdeeltjes van het riet mee. Die dwarrelen neer. Het advies is om dingen uit de tuin goed te wassen voordat je ze opeet en de auto te wassen. Opruimen Het Lytshs, waar naast de werkplaats ook nog een zaaltje is, was gisteren nog druk in gebruik, vertelt Charles. ,,We hebben alles nog opgeruimd zoals altijd en Dirk, de cordinator, heeft alles nog nagelopen of alle stekkers eruit waren en dergelijke. Dat doet hij ook altijd. De technische recherche moet, als de brand helemaal geblust is, onderzoeken wat de precieze oorzaak nu is geweest, daar is direct na de brand nog niets zinnigs over te zeggen. Via Facebook is er intussen een inzamelingsactie gestart om de bewoners van kleding te voorzien.

