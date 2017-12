Economie zaterdag, 16 december 2017

Vier Friese gemeenten verdelen de bedrijven

Leeuwarden - Het acquisitieconvenant Vestigen in Fryslân is gisteren ondertekend door afgevaardigden van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten én de provincie in de Achmea-toren in Leeuwarden. De vier gemeenten willen samenwerken in het aantrekken van ondernemingen naar Fryslân, ervoor zorgen dat de huidige Friese bedrijven behouden blijven of kunnen uitbreiden en niet meer concurreren om nieuwe werkgelegenheid maar samen zoeken naar de beste locatie voor een onderneming.

“Dit is een flinke stap binnen Fryslân op het gebied van economische samenwerking. In het verleden stonden platteland, hoofdstad en de steden hier nog wel eens met de ruggen tegen elkaar en beconcurreerden we elkaar in plaats van te streven naar een gezamenlijk resultaat”, zegt Henk Deinum, wethouder Economische Zaken in Leeuwarden. “Het geheel is steeds hechter geworden en de betere samenwerking heeft al tot resultaten geleid. Het is inderdaad een kwestie van gunnen: als ik een bedrijf verlies aan Heerenveen dan kan dat wél goed zijn voor de Friese economie. En dat telt zwaarder.”

