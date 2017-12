Regio vrijdag, 15 december 2017

Hurdegaryp is nog steeds verbaasd over aanleg extra spoortunnel

Hurdegaryp - Het is al enige tijd bekend, maar in Hurdegaryp zijn ze nog steeds verbaasd én blij. Onder de spoorwegovergang in de voormalige doorgaande weg wordt een tunnel aangelegd. Het niet bouwen van de beoogde spoortunnel in Leeuwarden gaf dit project misschien wel het laatste zetje.

Verkeersdeskundige Wytske Baars uit Hurdegaryp, die ook in de klankbordgroep zit van de herinrichting van het dorp, is verbaasd dat er uitgerekend in haar dorp nog een tunnel onder het spoor komt. ,,We hebben het er in de klankbordgroep niet over gehad, dus ik spreek op persoonlijke titel. Maar wij hebben zo’n tunnel echt niet nodig. Bij de Schrans in Leeuwarden zou zo’n tunnel veel meer nut hebben. Maar het zou volgens de gemeente te duur worden en ook te lastig om aan te leggen. Nu krijgen wij hem.”

De entree naar het dorp wordt er met de tunnel volgens haar niet fraaier op. ,,Je rijdt door een smalle slingerende tunnel met betonwanden het dorp in, alsof het een afvoerputje is.” Toch is ze niet tegen de komst van de tunnel. ,,Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet meer voor de slagbomen staan, want die gaan met de komst van de extra trein nog vaker dicht dan nu het geval is.”

