Geloof & Kerk vrijdag, 15 december 2017

Kerst is: de wereld in, de luiken open

Ds. Jan-Jaap Stegeman (30) is predikant in Leeuwarden. Op de Kerstsamenzang op 19 december verzorgt hij dit jaar de meditatie. Het slot van een drieluik waarin wordt vooruitgeblikt met betrokkenen.

De kersttijd is voor Jan-Jaap Stegeman dit jaar een bijzondere tijd. Hij is niet alleen gastspreker op de Kerst-samenzang van het Friesch Dagblad en Beheer Kerkgebouwen Leeuwarden, maar preekt ook op kerstavond (24 december) in zijn eigen gemeente. ,,Als ik het goed na ga is het eigenlijk pas de eerste keer dat ik met Kerst preek”, zegt hij met een glimlach.

Dat is overigens gezien zijn prille loopbaan als predikant niet helemaal ongewoon. Sinds anderhalf jaar is Stegeman voorganger in PKN-wijkgemeente De Jacobijner, die samenkomt in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Voor hem is het dan ook ‘een thuiswedstrijd’, om ook nog mee te werken aan de Kerstsamenzang op 19 december. ,,Ik ben heel benieuwd hoe het zal zijn.”

Stegeman, geboren in Leeuwarden, groeide op in een vrijgemaakt-gereformeerd gezin in Franeker. ,,Wat ik nog weet van de kerstdiensten van mijn jeugd? De kerstnachtdienst bezoeken was niet heel gebruikelijk in onze kringen. Wel namen mijn ouders me mee naar kinderkerstvieringen. Dan kreeg je na afloop een sinaasappel en een boekje. Ik geloof zelfs nog van W.G. van de Hulst. Heel traditioneel dus.”

Op eerste kerstdag ging het gezin Stegeman naar de kerk. Het werd dan een kerkelijke hoogtijdag zoals die er in vele families is. ,,In het teken van gezelligheid, oma die langskwam en samen eten, mijn vader - een goede kok - de hele middag in de keuken.”

In zijn studententijd was Kerst verbonden met het zingen met de cantorij van de Michaëlskerk in Zwolle, op kerstavond. ,,Die dienst begon dan om half elf ’s avonds. Daarna zochten we dan vaak nog een cafeetje op en werd het wel laat…” Na zijn studie werkte Stegeman als pionier in de Oude Kerkgemeente in Amsterdam. ,,Het mooie van Kerst vind ik toch dat je op en rond die dagen mensen in de kerk ziet die er anders niet komen. Kerks, randkerkelijk of hélemaal niet gelovig, het verhaal van de geboorte van Christus is blijkbaar iets dat verbindend werkt in de donkere tijd van het jaar.”

Sommigen zullen dat misschien maar niks vinden: dat de Kerstavonddienst misschien de enige keer per jaar is dat de kerk bezocht wordt door iemand, maar Stegeman ervaart dat anders. ,,Het is toch een kans om mensen iets mee te geven.”

De weg naar Kerst

Stegeman vertelt dat hij wel ervaart dat Kerst eigenlijk overgenomen is door de commercie. En dat lijkt niet minder maar juist méér te worden. ,,Het is wel erg ver afgeraakt van het oorspronkelijke Bijbelse verhaal over de geboorte van Jezus…” Misschien ook wel omdat Kerst steeds vroeger lijkt te beginnen – in winkels maar ook in kerken zelf waar al menig kerstviering of -concert is geweest, te beginnen al in de week nadat Sinterklaas het land weer uit is.

,,Ik moet bekennen dat ik zelf persoonlijk ook meer heb met het hoogfeest van Pasen. En dan nog meer de bezinningstijd er naartoe, de veertigdagentijd. Hetzelfde geldt voor advent. Het is net als de pelgrim die onderweg is: voor hem is de weg er naar toe belangrijker dan het bereiken van het eindpunt. Frits de Lange schreef hier onlangs treffend over in zijn boek Heilige onrust, hoe dat is met pelgrims die naar Santiago de Compostella gaan. Als ze op het plein zijn en de H. Jacobuskerk binnengaan, dan is het ineens ‘over’. Het pelgrimsgevoel. Ik heb dat na Kerst ook wel. Dan denk je: dit was het dan.”

Kerst is een feest dat in veel kerken gevierd wordt met bekende klassiekers als Stille nacht, heilige nacht en Gaat, stillen in den lande, maar Stegeman kiest voor een heel ander lied: Psalm 2. ‘Wat drijft de volken toch, wat bezielt ze toch. Wat is de waanzin toch die zij beramen?’. Het is de eerste zin uit de Psalm die in de tijd na de reformatie van 1517 gecomponeerd werd en een Nederlandse bewerking kreeg van Muus Jacobse (1909-1972) en zo in het Nederlandse Liedboek terecht kwam . ,,Dát is een tekst die alles direct in het juiste perspectief zet. We vieren Kerst onder díé omstandigheden, in een wereld waarin van alles gaande is, waarvan we zeggen: hoe is dit mogelijk?”

Een tijd waarin mensen grote vragen hebben, over het dagelijkse bestaan, de plek van het geloof en het ongeloof in de samenleving. Hij richt zich als predikant altijd op dat brede spectrum. ,,We leven in een geseculariseerde maatschappij, ik ben in zekere zin óók geseculariseerd, daarin wil ik iets laten horen van dat andere verhaal.”

Het christelijke perspectief van hoop. De wereld in, de luiken open, zo vindt Stegeman dat de kerk en christenen zich moeten laten zien, en dat gebeurt misschien juist wel met Kerst. ,,Dan zie je toch dat er – ongemerkt – het meer omzien is naar elkaar, naar de buurman in de straat, naar familie, naar die eenzame in het dorp of in de wijk.”

Ander perspectief

Laat er één periode in het jaar zijn waarin dit letterlijk aan het licht komt. Stegeman tekent ervoor. Ook om een jonge generatie die opgroeit met Kerst te laten zien dat het voorbij de commercie, cadeaus en eten gaat. ,,Kerst is de wereld in gaan, uitdelen én delen. Dat er ook die God is, die ondanks alles wat er gebeurt, een bijna geruststellende glimlach op zijn gezicht heeft. Die lach van God is een ander perspectief op het angstaanjagende gedoe in de wereld. Hoewel het niet altijd zichtbaar is, is het het perspectief van de hoop dat we met Kerst krijgen aangereikt.”

In verband met de verwachte belangstelling is aanmelden voor de Kerstsamenzang gewenst, dit kan via: www.frieschdagblad.nl/kerstsamenzang

