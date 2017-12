Economie vrijdag, 15 december 2017

Landbouw draagt vaak onterecht negatief imago

Drachten - Boeren zijn belangrijk voor de voedselvoorziening en verantwoordelijk voor de natuur. Als bij dit laatste iets misgaat moeten ze worden aangepakt, vindt minister Carola Schouten. ,,Maar we moeten vooral zorgen dat de goede dingen die worden gedaan beter bekend worden.”

Dat er een grote uitdaging ligt om boer en burger dichterbij elkaar te brengen - het thema van de Ledendag 2017 van LTO Noord - is volgens minister Carola Schouten duidelijk. Gisteren sprak zij op de ledendag voor de leden van de boerenorganisatie in Fryslân, Groningen en Drenthe. ,,Nieuws over de agrarische sector is helaas vaak nieuws over dingen die niet goed gaan. Een voorbeeld is de mestfraude die in de afgelopen tijd in de media voorbijkwam. Een dergelijk groot probleem roept in de media direct een negatief imago op.”

Schouten wilde daarmee gisteren niet zeggen dat de impact van dergelijke misstanden wordt overtrokken. ,,Wat niet goed is, moet je niet goed praten. Vandaar ook dat ik de sector direct heb gevraagd met plannen te komen om dit in de toekomst te voorkomen. Dergelijke voorvallen zorgen echter wel voor een imago van de sector dat niet terecht is. De landbouw is van groot belang, onder meer voor de voedselvoorziening en de invulling van het landschap. Ook deze kant mag meer benadrukt worden en daar moeten we als politiek en sector samen iets aan doen. Er gebeuren heel mooie dingen.”

