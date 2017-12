Regio vrijdag, 15 december 2017

Veteranenteam zoekt mee naar vermiste jongen

Leeuwarden - Het recreatiegebied Groene Ster met de Grutte en Lytse Wielen bij Leeuwarden is gisteren uitgekamd door de Stichting Veteranen Search Team en de politie, in de zoektocht naar de vermiste Remon Bruinsma. Volgens teamchef Cor Reijenga zijn er geen concrete aanwijzingen dat Bruinsma daar kan zijn, maar wil de politie deze mogelijkheid desondanks uitsluiten.

Eerder deze week zocht een groep vrijwilligers al zonder succes in het gebied. Het gebied werd gisteren systematisch uitgekamd door dertig oud-militairen en politiemensen en nog eens tien tot vijftien agenten. De zoektocht duurde de hele dag. ,,Er is een mogelijkheid dat Remon naar huis is gelopen en een noodlottig ongeluk heeft gehad”, aldus Reijenga.

De stichting heeft zelf aangeboden te helpen zoeken. Er werd gisteren niet gezocht in het water, alhoewel niet uitgesloten kan worden dat de negentienjarige in het water is gevallen en zijn lichaam is afgedreven naar het natuurgebied, vooral nu er vanuit Lauwersoog op de Waddenzee wordt gespuid en er een sterke stroming is.

De politie heeft weliswaar het water van Leeuwarden afgezocht met sonarapparatuur, maar die methode is niet feilloos. Ook is er kans dat het lichaam is blijven haken aan een boot. Reijenga roept eigenaren van boten dan ook op om goed te kijken bij hun schip.

Twee weken

Bruinsma kwam op 1 december niet thuis, nadat hij de avond daarvoor met een groepje medestudenten was gaan stappen in Leeuwarden. Inmiddels is hij al twee weken vermist. Bekend is dat hij vroeg in de ochtend zijn medestudenten was kwijtgeraakt.

In de Doelesteeg werd hij geweigerd bij café Sybs omdat hij beschonken was. Een agent sprak hem aan en bood aan een taxi te bellen. Ook zat hij een tijd in de portiek van kledingwinkel C&A. Daar vond een vrouw de volgende dag zijn telefoon. Remon zou bij een vriend slapen.

De volgende dag werd de zoektocht ingezet. ’s Maandags gebruikte de politie daarvoor een helikopter met warmtemeetapparatuur.

Speurhonden

Op de dinsdag na het verdwijnen werd met man en macht gezocht door vrienden en bekenden van de familie, die ook een speurhondenteam had ingehuurd. Nadat een hond was aangeslagen bij het water bij schouwburg de Harmonie, besloot de politie het water af te speuren. Er is onder meer met sonarapparatuur gezocht. Bij de Harmonie en in de Prinsentuin is gedregd.

Ook zijn camerabeelden bekeken. Op een van de beelden is te zien dat Remon contact had met een groepje jongeren. Een blond meisje wijst vervolgens een bepaalde richting uit.

De politie is nog steeds op zoek naar de jongeren, die zich ondanks herhaalde oproepen op sociale media nog niet hebben gemeld. De politie is nu in overleg met het Openbaar Ministerie of de beelden vrij kunnen worden gegeven. Vanwege de privacy en omdat het niet om een misdrijf gaat, is dit lastig.

