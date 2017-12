Regio vrijdag, 15 december 2017

Drachten eist openheid inspectierapporten Drachten - Smallingerland wil dat de provincie alle inspectierapporten over Van Gansewinkel doorspeelt aan de gemeente. Ook moet in de toekomst alle informatie over inspecties bij de afvalverwerker in Drachten automatisch met de gemeente gedeeld worden. Dat stelt wethouder Pieter van der Zwan, in reactie op de recente onrust rondom het bedrijf. De gemeente Smallingerland moet het nu nog doen met de openbare samenvattingen van de inspecties, die voor iedereen toegankelijk zijn. Gedetailleerde informatie over overtredingen staat niet in die rapporten. ,,Wij moeten de provincie vragen om ons stukken toe te zenden om die vervolgens niet te krijgen”, aldus ChristenUnie-wethouder Van der Zwan. In november schreef deze krant meerdere malen over de inspecties bij Van Gansewinkel in Drachten. Tijdens de aangekondigde controles in het kader van toezicht op risicovolle bedrijven, werden de afgelopen drie jaren meerdere overtredingen geconstateerd. De provincie dreigde met het opleggen van dwangsommen als de overtredingen niet ongedaan zouden worden gemaakt. Lee hier meer over in de papieren krant van 15 december

