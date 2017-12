Regio donderdag, 14 december 2017

Bolswarder Zuivelschool als kennisnetwerk Bolsward - Een eeuw lang was Bolsward het hart van het zuivelonderwijs in Fryslân. Generaties fabrieksdirecteuren zijn er opgeleid. Historicus Ronald Plantinga beschreef de geschiedenis van de Zuivelschool. “Het is eigenlijk een biografie geworden, maar dan van een instelling”, omschrijft Plantinga zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool. Het boek, dat hij samen schreef met dr. Marijn Molema, net als hij werkzaam aan de Fryske Akademy, is de eerste uit een publicatiereeks ‘Publieksgeschiedenis’ bij uitgeverij Het Nieuwe Kanaal. Het maakt deel uit van een meerjarenonderzoek onder leiding van Molema om te komen tot een nieuwe geschiedenis van de Friese agri- en foodsector, met speciale aandacht voor de rol van kennis en innovatie. Hoofdauteur Ronald Plantinga deed al eerder studie naar de historie van de levensmiddelenindustrie - namelijk de suikerproductie op Java - maar heeft geen persoonlijke achtergrond in de zuivel. “Ik ben wel dol op kaas. Eerlijk gezegd is Cono Zwart mijn favoriete kaasje. Uit Noord-Holland, ja...” De geschiedenis van de Zuivelschool begon met een flop, vertelt Plantinga. In 1889 richtte de Friese Maatschappij van Landbouw een school op, vooral voor boerenzoons en -dochters. “In die tijd zag je een overgang van ambachtelijke zuivelbereiding op de boerderij naar industriële verwerking in zuivelfabriekjes die toen overal in opkomst waren.” Het onderwijs op de eerste zuivelschool bleef echter te veel op de oude ambachtelijke leest geschoeid. De school maakte in 1904 een doorstart. De rijksoverheid hechtte zo veel belang aan eigentijds onderwijs in de zuivel, dat ze besloot de school over te nemen en te moderniseren. “Na pakweg 1860 was de reputatie van de Friese boter aangetast. De Engelsen, die altijd trouwe afnemers waren geweest, bliefden die niet meer en kozen voor Deense boter. Industrialisering en innovatie waren in Fryslân hard nodig om de concurrentieslag met de Denen aan te gaan”, aldus Plantinga. Lees het hele interview in de papieren krant van 14 december 2017

