Regio donderdag, 14 december 2017

Ferwerter klas is klaar om voor Máxima op te treden

Ferwert - “Jongens, jullie moeten allemaal wel meezingen hoor!”, roept meester Nanne Douwes tijdens de laatste repetitie in het speellokaal van cbs Op Streek in Ferwert. “Je krijgt waarschijnlijk in je leven maar één kans om voor koningin Máxima te zingen en hier zul je over vijftig jaar nog over praten.”

De leerlingen uit groep 6 en 7, allemaal tussen de negen en elf jaar oud, kijken geconcentreerd naar het scherm van het digitale bord en zingen in koor mee met de songtekst van het kerstlied All I Want for Christmas is You van Mariah Carey. Af en toe klinkt de tenorstem van Douwes tussendoor om de eerste en de derde tel te benadrukken. ,,In Ahoy moeten jullie het straks zelf doen."

Tegelijk zingen is volgens Janna het moeilijkst. Naast zingen speelt ze tijdens het refrein mee op de xylofoon. Een van de belangrijkste taken is weggelegd voor Zeriso en Gelt die meespelen op de djembé. ,,Wij geven het ritme aan en moeten de boel zo bij elkaar houden", zegt Zeriso. ,,Het is nog wel spannend of dat gaat lukken."

De klas deed eerder dit jaar mee aan de Lang leve de muziekshow van Avrotros met het liedje Ik ben een dinosaurus. “We wonnen omdat we zo’n goede videoclip hadden", vertelt Benthe. Uit elke provincie kon één school winnen. Als prijs treden ze vanavond op in Ahoy in Rotterdam voor koningin Máxima. Amarens vindt het vooral leuk dat rapper Ronnie Flex er ook bij is. ,,En een of andere Anita Meyer doet ook mee”, zegt Silke. ,,Maar die is volgens mij al honderd want zelfs mijn beppe kent haar.’

