Verwarring over pistool in zaak-Thialf

Heerenveen - De verdachte van de schietpartij bij Thialf in januari van dit jaar zegt dat hij heeft geschoten met het pistool van het slachtoffer, ondernemer Bert Jonker. Dat bleek gisteren tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Leeuwarden. De 57-jarige man stelt dat het Bert Jonker was die hem bedreigde op het parkeerterrein van het ijsstadion, zo liet zijn advocaat Tim Vis gistermiddag weten.

Op 7 januari van dit jaar wachtte de verdachte Jonker buiten bij Thialf op. Hij wilde met Jonker praten omdat ze een zakelijk geschil hadden na de overname van het bedrijf van de verdachte door Clafis van Bert Jonker. Bij de auto van Jonker - een Tesla - kwam het tot een woordenwisseling en vanaf dat moment lopen de lezingen van het gebeurde uiteen.

Jonker stelt dat hij achter het stuur van zijn auto zat en dat de verdachte via de achterdeur wilde instappen. Op het moment dat Jonker wilde wegrijden, schoot de verdachte door het openstaande portierraam. De kogel raakte de hand van Jonker, die op het stuur lag. De verdachte stelt echter dat Jonker een pistool tevoorschijn haalde, terwijl hij in zijn auto zat. De verdachte beweert dat hij het pistool probeerde af te pakken en dat het afging op het moment dat Jonker wegreed. Niet alleen krijgt de rechtbank tijdens de inhoudelijke behandeling te maken met twee verschillende versies, ook op het gebied van bewijsmateriaal is er nog het nodige te doen. Zo is er in de Tesla van schaatssponsor Jonker geen enkel spoor aangetroffen dat er op wijst dat hij beschoten is. Geen inslag van een kogel, geen beschadiging door een kogel, geen kogel zelf. En ook buiten de auto is er geen patroon gevonden, ondanks uitgebreid onderzoek. Advocaat Vis trekt dan ook in twijfel of er wel sprake kan zijn van poging tot moord of doodslag, omdat niet bewezen kan worden dat er een echte kogel is afgevuurd. Er zou evengoed sprake kunnen zijn van een losse flodder of een alarmpistool, aldus Vis. Ook zijn er volgens Vis geen getuigen die de versie van het slachtoffer bevestigen, wel zouden er getuigen zijn wier verklaringen overeen komen met die van de vermeende dader.

De verdachte verklaarde dat hij na de schietpartij het pistool heeft weggegooid in een sloot. Ondanks herhaaldelijk zoeken heeft de politie het wapen niet gevonden. Wat ook niet in het voordeel van de verdachte spreekt is dat hij na het incident naar het buitenland vertrok en pas deze zomer in Spanje kon worden aangehouden.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht zal er binnenkort een reconstructie plaatsvinden bij Thialf. Ook zullen meerdere deskundigen worden gehoord door de rechter-commissaris en moet de Tesla voor nader onderzoek teruggehaald worden van de leasemaatschappij.

Advocaat Tim Vis vroeg de rechtbank om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen. Niet alleen omdat de zaak inhoudelijk volgens hem niet sterk genoeg is om voorarrest te rechtvaardigen, ook omdat de verdachte vorige week te horen heeft gekregen dat hij lijdt aan blaaskanker en binnenkort een tweetal operatie moet ondergaan. De rechtbank verlangt uitgebreide informatie over de gezondheidstoestand van de verdachte en neemt dan volgende week een besluit of de man onder voorwaarden de rechtszaak buiten de gevangenis mag afwachten.

