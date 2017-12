Economie donderdag, 14 december 2017

Einde Abdij van Dokkum na geschil om pand Dokkum - Hotel Abdij van Dokkum en restaurant De Refter zullen per 1 januari de deuren sluiten. Daartoe heeft uitbater Jurjen Raatjes, met zijn compagnon, besloten nadat hij het niet eens is geworden met de eigenaar van het voormalige kloostergebouw over renovatie en een nieuw huur- of koopcontract. Achttien mensen verliezen hun baan. Het hotel en restaurant zijn gevestigd aan de Markt in Dokkum in overblijfselen van een middeleeuws klooster. Volgens Raatjes moet er nodig geïnvesteerd worden in het pand - mede vanwege de torenhoge stookkosten - maar hij is het daar na vele pogingen niet over eens geworden met eigenaar Tjalling Sipma. “Dit speelt al veel langer. Vorig jaar zijn we opnieuw een huurcontract aangegaan voor een jaar in de veronderstelling dat we er nu wel uit zouden komen. We hebben negen jaar een hartstikke leuk bedrijf gerund, maar in feite blijft het een oude hut”, zegt Raatjes. “We verstoken dagelijks 160 à 170 euro aan gas, ook als we geen kamer in gebruik hebben. Jaarlijks is dat 65.000 euro. Er moet wat aan gebeuren en daar hebben we middelen voor. Maar dan moet de pandeigenaar ook participeren. Daar zijn we niet uitgekomen.” Lees het hele interview in de papieren krant van 14 december 2017

