Geloof & Kerk woensdag, 13 december 2017

Het Elske DeWall-effect: vijf kerstnachtdiensten in de Salvator

Leeuwarden - Elske DeWall stal de show dit jaar met The Passion in Leeuwarden door haar vertolking van de rol van Maria. Evangelische gemeente de Salvator boekte haar voor de kerstnachtdiensten. Dat worden er door de grote toeloop liefst vijf.

Wie door de stad rijdt, ziet op de rondweg van Leeuwarden weer de reclameborden die de Leeuwarder evangelische gemeente traditiegetrouw plaatst om reclame te maken voor de diensten rond en met Kerst. Dit keer prijkt daar de foto van Elske DeWall op. De Friese zangeres is het uitgangbord voor de diensten die de kerkelijke gemeente op 23 en 24 december houdt.

‘Heb het leven lief’ is het thema van de kerstnachtdiensten, verwijzend naar het nummer dat DeWall op Witte Donderdag zo passievol vertolkte tijdens het paasevent op het Leeuwarder Zaailand. De dag erna wist het pastorsteam van Nicolas van Amerom en Jelmer Woudstra al - na alle positieve reacties die Elske DeWall kreeg - dat het mogelijk in december ook wel eens druk kon worden in de kerk aan de Archipelweg.

De laatste jaren vraagt de Salvator met de kerkelijke hoogtijdagen vaak een (landelijk) bekende artiest om mee te werken aan de vieringen met Pasen en Kerst. Zo waren eerder al Syb van der Ploeg, Iris Kroes en Pearl Joan (Jozefzoon) er.

In januari 2017 was Elske DeWall al gevraagd. ,,Ze is een Friese topartiest van wie je weet dat de agenda snel volloopt. Anderhalf jaar tot een jaar van te voren zijn we als programmeringsteam al bezig met voorbereidingen voor de Kerst van het vólgend jaar”, vertelt pastor Jelmer Woudstra.

Elske DeWall was in 2016 bij de drukbezochte Kerstnachtviering in Sportstad Heerenveen. De Salvator besloot direct om in te zetten op vier diensten. Eén op zaterdag 23 december om 20.00 uur en drie op zondag 24 december (om 18.30, 20.30 en 22.30 uur). ,,Omdat vorig jaar bleek dat we de bezoekers niet in drie diensten konden houden en toen alsnog naar een vierde dienst gingen.”

Sinds begin november konden er kaarten gereserveerd worden. Afgelopen weekend bleek dit zó snel te gaan dat een vijfde dienst werd toegevoegd: eentje extra op de zaterdagavond, om 22.00 uur. ,,We zitten nu op 1540 gereserveerde kaarten. Er zijn nog 550 kaarten over. Maximaal kunnen we 2100 bezoekers ontvangen.”

De kerstnachtdiensten worden een mix van muziek, dans van het Salvation Dance Centre, toneel en een duidelijke Bijbelse boodschap. ,,Dat is voor ons heel belangrijk en daar draaien we ook niet omheen. Niet voor niets is Johannes 3:16, dat Jezus kwam om ons te redden, één van de kernteksten in de kerstnachtviering.” Wat bezoekers volgens Woudstra aanspreekt is de combinatie van ,,muziek, de sfeer, het warme welkom en hoe de boodschap wordt gebracht.”

Hij schat dat er zo’n vijftig tot zestig vrijwilligers met de diensten bezig zijn. Het eigen muziekteam van de Leeuwarder kerk is sinds september bezig met het oefenen van de liederen voor de diensten. Op vrijdag 22 december vindt er een generale repetitie plaats, samen met Elske DeWall. Voorganger Nicolas van Amerom zal in alle vijf diensten preken.

Woudstra is zelf ook nog nauw betrokken bij de twee kerstgezinsdiensten die de gemeente geprogrammeerd heeft, op zondag 24 december (10.00 uur) en op Eerste Kerstdag , dan om 10.30 uur. Aan die beide identieke diensten werkt De Zandprinses mee. ,,Met die diensten richten we ons in het bijzonder op kinderen van de basisschoolleeftijd. Veel kinderen uit onze gemeente bereiden de dienst mee voor.” Hiervoor zijn ook al meer dan vijfhonderd kaarten weg.

De Salvator beschouwt de diensten van Kerst en Pasen echt als ‘events’ waarmee ze een publiek wil aanspreken voor wie misschien normaal de drempel van de kerk te hoog is (geworden). Daarom wordt er ook qua geld en aankleding nogal wat in geïnvesteerd. ,,Het gaat om duizenden euro’s.” Een collecte in de diverse kerstdiensten moet helpen om deels uit de kosten te komen.

De Salvator weet uit de reacties na de kerstdiensten dat sommige mensen weer terugkomen. ,,Soms op de zondag er na al, maar ook weken of maanden later en dan leidt dat soms ook tot het aansluiten bij onze gemeente. Regelmatig horen we dan dat een kerstdienst de eerste kennismaking was.”

Meer informatie is te vinden op www.desalvator.nl

