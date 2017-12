Geloof & Kerk woensdag, 13 december 2017

De reacties die het koor krijgt op de Kerstsamenzang zijn altijd positief

Volgende week dinsdagavond is de traditionele Kerstsamenzangavond in de Grote Kerk in Leeuwarden. In aanloop

daar naartoe wordt vooruitgeblikt met betrokkenen. Vandaag Diane Broersma van het DoMu-koor.

Ze zijn er al weken voor aan het repeteren, vertelt Diane Broersma (21) van het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Maar de Kerstsamenzang van het Friesch Dagblad is niet de enige gelegenheid waar ze hun liederen ten gehore zullen brengen. Ze combineren het repertoire en dus de repetities met concerten die ze als DoMu-koor zullen gaan geven in Groningen en Assen.

DoMu staat voor ‘Docent Muziek’. Dat is namelijk de opleiding die gevolgd wordt door alle studenten die op dinsdagavond 19 december in de Grote of Jacobijnerkerk komen zingen. Voor de jaren één tot en met drie van deze opleiding is deelname aan het koor verplicht. Vierdejaars mogen er vrijwillig aan blijven deelnemen, maar omdat die in het begin van het jaar één van hun verplichte vakken moeten afronden door middel van een concert, zijn ze er niet toe verplicht. In totaal doen er momenteel 25 tot dertig studenten mee aan het koor dat naar Leeuwarden komt, vertelt Broersma.

Zelf is ze één van de derdejaars studenten, wat betekent dat ze al eerder meedeed en de nodige ervaring heeft opgedaan met de Kerstsamenzang. Het betekent ook dat ze deze keer zelf een stuk zal dirigeren. Dirigeren is namelijk ook een onderdeel van de opleiding Docent Muziek, en de kerstconcerten bieden de gelegenheid dit ook eens in de praktijk te doen.

Voor geen van deze studenten is het dirigeren van een koor een specialisatie of een hoofdvak. Ook studeren ze geen koorzang. De zogeheten ‘musiceervakken’ waarvan elke student er één moet kiezen zijn heel verschillend, legt Diane uit. Zelf doet ze Jazz-zang. Een muziekdocent moet van alle markten thuis zijn. ,,De opleiding is heel breed en het gaat juist om al die verschillende muziekstijlen; dat is niet nieuw voor ons.” Zelf komt ze toevallig wel uit de klassieke wereld, voegt ze eraan toe, dus het kerstgenre is haar niet helemaal vreemd. Ook de meeste van haar haar klasgenoten hebben er wel wat mee, weet ze.

Louis Buskens

Als contactpersoon zorgt Broersma voor de communicatie tussen de organisatie en het koor. Zodra de globale opzet van het programma van de Kerstsamenzang bekend is, mogen de derdejaars studenten een voorstel doen voor de te zingen liederen. Dit komt tot stand in samenspraak met conservatoriumdocent Louis Buskens, die het koor onder zijn hoede heeft. In overleg met de organisatie van de Kerstsamenzang wordt het programma vervolgens definitief gemaakt. Al te veel problemen levert dit meestal niet op, mede omdat het kerstprogramma deels uit liederen bestaat die in geen enkel kerstprogramma mogen missen.

Het programma bevat dit jaar veel samenzang, kan ze al verklappen. Daaronder uiteraard veel liederen op bekende melodieën, zoals O come all ye faithful, God rest you merry gentlemen en The first Noel. Als voorbeeld van een stuk dat het koor zelfstandig ten gehore zal brengen, noemt Broersma Carol of the bells. ,,In dat stuk klinken steeds bellen”, legt ze uit. ,,En je hoort dat het koor dat steeds imiteert. Dat is superleuk en echt heel vrolijk.”

Hebben ze zin in de Kerstsamenzang? Zeker. ,,Ik hoor eigenlijk geen negatieve geluiden. Iedereen vindt het fantastisch om eraan mee te doen. Doordat we er al weken mee bezig zijn, zijn sommigen zo langzamerhand een beetje klaar met het repertoire, maar de optredens zelf zijn altijd geweldig. Die worden altijd heel leuk ontvangen en de reacties die we krijgen zijn altijd positief.”

In verband met de verwachte belangstelling is aanmelden voor de Kerstsamenzang gewenst, dit kan via: www.frieschdagblad.nl/kerstsamenzang

