Regio woensdag, 13 december 2017

Beste plek elektrische auto’s is op Skylge

Terschelling - De gemeente Terschelling is volgens onderzoek van Living Lab Smart Charging het best voorbereid op de komst van elektrische auto’s. Volgens het platform rijden er in 2025 naar verwachting één miljoen elektrische auto’s in Nederland. Op Terschelling staan in totaal 47 publieke laadpunten voor elektrische auto’s. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen laadpunten en laadpalen. De meeste laadpalen hebben twee laadpunten waar autobezitters hun stekker in kunnen steken.

Uitgaande van alle auto’s op Terschelling, zowel de elektrische als die op fossiele brandstoffen rijden, kunnen er 61 auto’s per laadpunt bediend worden. ,,Terschelling doet het goed, maar dit zijn nog steeds te veel auto’s per laadpunt als je uitgaat van de situatie waarin er één miljoen elektrische auto’s in ons land rijden", zegt campagneleider Mathijs Nieuwenhuis van het platform. ,,Gezien vanuit de huidige techniek zou je in 2025 naar de situatie toe moeten waarbij 1,2 auto’s per laadpunt bediend kunnen worden. Dit cijfer kan uiteraard veranderen als je rekening houdt met de doorontwikkeling van accu’s waarbij in de toekomst langere afstanden op één accu kunnen worden afgelegd.”

De positieve resultaten voor Terschelling vloeien volgens woordvoerder Marjolein Izeboud voort uit het streven van de gemeente om in 2020 energieneutraal te zijn. De laadpunten zijn in 2014 geplaatst. Izeboud: ,,Het zou het mooiste zijn als de energie ook duurzaam wordt opgewekt. We zetten hier volgend jaar stappen in met de opening van het zonnepark in Hee en de plaatsing van twee windmolens op het bedrijventerrein.”

Na Terschelling is vooral de Randstad goed vertegenwoordigd in de top tien met Amsterdam op nummer twee met een gemiddelde van 79 auto’s per laadpunt. In totaal telt de hoofdstad 3216 laadpunten voor elektrische auto’s.

De eerstvolgende Friese gemeente in de lijst is Schiermonnikoog op plek 25 van de in totaal 388 Nederlandse gemeenten. Het eiland telt twee laadpunten wat neerkomt op een gemiddelde van tweehonderd auto’s per laadpunt. Op het Friese vasteland doet Heerenveen het het beste op nummer 67 met 92 laadpunten wat neer komt op 301 auto’s per laadpunt. Leeuwarden neemt de 87e plaats in met 146 laadpunten en een gemiddelde van 334 auto’s per laadpunt.

Kollumerland onderaan

De gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland doet het met een gemiddelde van 3794 auto’s per laadpaal het slechtste in Fryslân. Deze gemeente telt slechts twee laadpunten op een totale bevolking van 12.837 inwoners. De Limburgse gemeente Onderbanken is de enige gemeente waar nog geen enkel laadpunt staat.

