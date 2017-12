Economie dinsdag, 12 december 2017

Woningbouw waarbij wat minder naar regeltjes wordt gekeken Drachten – Woningbouw buiten de gebaande paden. Architect Rein de Valk wil er graag mee experimenteren in Drachten. De gemeente Smallingerland staat echter nog niet te juichen. Kansen om nieuwe woonvormen te ontwikkelen, ziet architect Rein de Valk uit Drachten voldoende in zijn gemeente. Helaas wordt er volgens hem nu te vaak nog geredeneerd vanuit de gedachte ‘dat kan niet tenzij’ in plaats van dat er wordt gezocht naar ‘het kan wel maar dan moet er een oplossing worden gezocht’. Om te denken in mogelijkheden en bezwaren te tackelen, presenteert de Drachtster architect morgenavond een plan om op twee locaties in Drachten in totaal vijftig woningen te bouwen. Geďnteresseerden zijn daar welkom. De Denktank Teun! waarbij De Valk is betrokken, heeft plannen in de wijken De Drait en De Folgeren om woningen met ruime groenvoorzieningen te bouwen waarbij een bewonerscollectief - een ‘community’ - verantwoordelijk wordt voor een divers aanbod aan woningen waarbij jong, oud, rijk en arm door elkaar woont. Het karakter van de projecten moet variëren van dorps biologisch-agrarisch tot stedelijk ambachtelijk, zo is er te lezen in het plan. ,,Mensen moeten ook thuis kunnen werken, dan denk ik aan een vorm van de uitoefening van ambachten - kleinschalig - en kantoor aan huis. In het project moet er niet alleen aandacht zijn voor zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie, maar ook bij voedsel. Er zijn groepen mensen die dit willen, via coöperatieve vormen of met bijvoorbeeld volkstuintjes. Deze voedselvoorziening moet onderdeel van het project worden.” Lees hier meer over in de papieren krant van 12 december

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties