dinsdag, 12 december 2017

Wie wil, kan en durft in te stappen bij SC Cambuur? De selectie van SC Cambuur genoot gisteren van een vrije avond, omdat het competitieduel in de eerste divise met Jong AZ werd uitgesteld wegens de sneeuwval. Achter de schermen wordt er nog altijd hard gewerkt aan de toekomst van de club. Om Cambuur uit dit sportieve dal te trekken, zal er op meerdere gebieden wat moeten gebeuren. Een kwaliteitsinjectie in de spelersgroep is gewenst. Maar voor het zover is, moet er een nieuwe trainer komen. In mei van dit jaar, toen de club ook al opzoek was naar een nieuwe trainer, zei technisch directeur Gerald van den Belt dat dit een jonge, moderne coach moest zijn die de spelopvatting van Sipke Hulshoff en Arne Slot diende te continueren. Het werd Marinus Dijkhuizen, maar die stond na tegenvallende resultaten en een persoonlijke vete met voorzitter Ype Smid alweer snel op straat. Foeke Booy is de nieuwe technische man en hij houdt zich momenteel nog wat op de vlakte. Welke namen zingen er rond en in hoeverre zijn zij geschikt én bovendien haalbaar? Lees hier meer over in de papieren krant van 12 december

