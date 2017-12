Regio dinsdag, 12 december 2017

Vernieuwde Skieding: wordt het veel mooier of komt er een broddelweg? Surhuisterveen - Er zijn niet veel provinciale wegen in Fryslân die zo worden gekenmerkt door lintbebouwing als de Skieding (N358) tussen Surhuisterveen en de A7. Liefst 103 woningen hebben een rechtstreekse oprit naar de druk bereden weg. De provincie wil al jaren wat doen aan deze relatief onveilige situatie, en tegelijkertijd de doorstroming verbeteren op deze voor Noordoost-Fryslân belangrijke ontsluitingsweg. Nadat Provinciale Staten in juni besloten dat de weg sowieso op de huidige locatie blijft, ging de provincie voor de zoveelste keer in gesprek met bewoners. Mede vanwege de tijdsdruk - in januari moet er een definitief ontwerp liggen - werden deze keer drie adviesbureaus ingeschakeld. Deze bureaus spraken de afgelopen maanden met zo’n tweehonderd mensen, vertelt projectleider Roald Schmidt. Iedereen mocht zijn wensen nog eens kenbaar maken. Op basis van al die gesprekken is nu het nieuwe ontwerp gemaakt, met voorstellen voor parallelwegen, de afsluiting van vijf zijwegen en het aanleggen van drie ovondes. Bij het ontwerp vervallen 53 erfaansluitingen. Een rondgang langs de bewoners levert wisselende reacties op. Zo is Trea Otten - die woont op het zuidelijke deel - enthousiast. ,,Dit is voor ons ideaal. Er komt een b-weg en misschien ook nog een boomwal tussen ons huis en de weg. Hier wordt het alleen maar mooier van.” Ondernemer Pieter Pama, die woont op het deel ten noorden van de Drachtsterweg waar geen parallelweg komt, spreekt van een ,,broddelweg”. ,,Dit is geen oplossing voor de lange termijn. Als je het echt goed wilt aanpakken, zou je een parallelweg moeten aanleggen over de hele lengte. Op ons deel zouden dan zes of zeven huizen weg moeten, maar dan los je het wel in één keer goed op.” Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 12 december.

