Regio dinsdag, 12 december 2017

Hulp van ouders voor niet-stakende leraren Sintjohannesga - CBO Meilân is een van de weinige onderwijskoepels in Fryslân die ervoor gekozen hebben om vandaag alle scholen open te houden. Volgens het bestuur van de christelijke onderwijsorganisatie laat het regeerakkoord te weinig ruimte over voor extra aanpassingen om de werkdruk voor leraren te verminderen en heeft het simpelweg geen zin om vandaag de scholen te sluiten. Directeur Ilse Boersma van cbs De Trieme in Sintjohannesga, die onder CBO Meilân valt, staat achter het punt dat de stakers vandaag aankaarten en heeft voor een creatieve invulling van de dag gekozen. ,,We doen het net iets makkelijker dan normaal.” De 104 leerlingen van de basisschool krijgen vandaag gastlessen over de brandweer en waterleidingbedrijf Vitens. Daarnaast worden er creatieve workshops gegeven door medewerkers van kunstencentrum It Toanhûs uit Joure. De leerkrachten die vandaag niet staken, worden hierbij ondersteund door zo’n twintig ouders. Boersma: ,,Het is jammer dat je nu een beroep op de ouders moet doen om je eigen werksituatie te verbeteren, maar we hebben geen wanklank gehoord over deze oplossing. Waarschijnlijk zijn ze blij dat de kinderen vandaag in ieder geval niet thuis hoeven te zitten.” Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 12 december.

