Regio dinsdag, 12 december 2017

Politieke vragen over erfenis van LF2018 Leeuwarden - De Statenfractie van de VVD en de VVD-fractie in de gemeenteraad van Leeuwarden willen opheldering over de zorgen van een van de hoofdsponsors van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018). Het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF) sponsort LF2018 met een miljoen euro. Maar volgens LOF-voorzitter Pieter Douma denken de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden veel te weinig na over het vervolg op 2018, de zogenoemde legacy. In het Friesch Dagblad van gisteren beklaagde Douma zich erover geen gehoor te vinden bij de bestuurders in het provincie- en stadhuis. ,,Dit najaar gaf de provincie al aan dat er weinig geld voor de erfenis van 2018 is, in de jaren erna. Dan kan ik niet begrijpen dat LOF geen ingang vindt bij de provincie”, meldt Avine Fokkens, VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten. Tjeerd van Bekkum, directeur van LF2018, snapt de kritiek van LOF op de gemeente en de provincie. ,,Ik begrijp de zorg van het LOF en zie dit als een positieve insteek om actief mee te doen in de jaren na 2018. Wij verwachten dat de komende maanden en in 2018 meerdere partijen zich willen verbinden aan het doorzetten van opgebouwd succes en netwerken. Ik weet en verwacht ook dat de gemeente graag de aansluiting zoekt met LOF als een belangrijke partner van nu en voor de komende jaren.” Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 12 december.

