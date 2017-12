Regio maandag, 11 december 2017

Verhalen over Eusie en Bakkie Snor in jubilerend Avondrust

Makkum - Hij is 95 en woont sinds vijf jaar zelf in Avondrust. Maar al sinds zijn 35e is Piet Terpstra betrokken bij het woonzorgcentrum, als diaken van de hervormde kerk in Makkum was hij bestuurslid bij het woonzorgcentrum. ,,Ik heb nog de aardappels voorgeproefd”, vertelt Terpstra in het restaurant van Avondrust. ,,Voor mij was het traditie, maar vroeger gebeurde dat echt. De aardappels lagen opgeslagen in kelders en werden bij tijd en wijle voorgeproefd om te controleren of ze nog goed waren.”

En zo volgt verhaal op verhaal: tweeëneenhalve eeuw geschiedenis levert prachtige anekdotes op. Over dat het huidige Avondrust gebouwd is op wat eens een terp was. Over hoe eind jaren twintig, begin jaren dertig is besloten om op deze plek nieuwbouw te plegen. En over hoe die nieuwbouw ook weer werd afgebroken. Over hoe de bewoners tot in de jaren zestig hielpen bij het aardappelen schillen en hoe er stiekem een borrel werd gedronken bij het snoeien van een houtwal. ,,Wij van het bestuur en een aantal bewoners gingen dat doen. Op een zaterdag. Toen was alles nog streng. Stiekem namen wij af en toe een slok in de bouwkeet, zogenaamd wanneer we ons materiaal aan het slijpen waren. En de directrice maar denken dat we alleen een kop koffie dronken!”

In de gangen van Avondrust is een tentoonstelling te zien over 250 jaar Avondrust, een geschiedenis die begon met het stichten van een armenhuis in 1767. ,,Dat was niet een plek waar je graag heen ging”, vertelt Tiny Koornstra van de stichting Oud Makkum. De plaquette van het armenhuis is er nog steeds, gemetseld in een muur van het huidige Avondrust.

