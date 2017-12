Regio maandag, 11 december 2017

Hoofdsponsor bezorgd over tijd ná LF2018

Leeuwarden - Als de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden niet snel in actie komen, wordt 2018 een mooi jaar met feestjes, festivals en evenementen maar levert het uiteindelijk niets op.

Daarvoor vreest Pieter Douma, voorzitter van het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF), een van de drie hoofdsponsoren van Culturele Hoofdstad. Namens het LOF wil Douma ook na 2018 geld blijven investeren maar de politiek lijkt niet te luisteren.

Agenda 2028, de legacy: het is een verzamelnaam voor wat Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) moet opleveren. Culturele Hoofdstad als aanjager van verandering, vernieuwing. Er wordt veel over gepraat, maar er lijkt weinig te gebeuren. Extra geld lijkt er vanuit de provincie en de gemeente Leeuwarden niet te zijn, sterker nog; de culturele wereld liep vorige week te hoop tegen mogelijke bezuinigingen door de provincie.

,,Er hadden nu al gezamenlijke initiatieven moeten liggen voor na 2018”, zegt Douma. ,,Dat er niets ligt, is frustrerend. Hoe later je begint, hoe moeilijker het wordt.” LOF steekt als hoofdsponsor een miljoen euro in LF2018. Dat bedrag is opgebracht door de Leeuwarder ondernemers die jaarlijks via de onroerendezaakbelasting geld in het LF2018-fonds steken.

,,Voor ons is LF2018 ook een economische stimulans. Investeren in een aantrekkelijke omgeving, een stad die bruist. Dat is een traject en dat moet niet eenmalig blijven.”

Om ervoor te zorgen dat Leeuwarden en Fryslân ook na 2018 op de kaart blijven staan, denkt LOF al langere tijd over activiteiten erna. ,,In april van dit jaar hebben we al een bijeenkomst over ná 2018 gehouden. Sinds die tijd proberen we ook aansluiting te krijgen bij de politiek, zowel die van de gemeente Leeuwarden als de provincie. Met als centrale vraag: hoe houd je de positieve flow van 2018 vast? Ook na dat jaar hebben we een aantrekkelijk programma nodig om de aandacht voor Fryslân vast te houden.”

Maar de rode loper wordt nog niet uitgerold bij het stadhuis en provinciehuis. ,,Wij geven niet alleen onze zorgen aan, we willen ook actief meedoen. Ook financieel. En we voeren ook wel gesprekken, met wethouder Sjoerd Feitsma, met ambtenaren van de gemeente en provincie. Maar daar blijft het bij. Men vindt het interessant, vervolgens blijft het stil.”

