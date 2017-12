Regio zaterdag, 9 december 2017

Nieuw geval van vogelgriep hakt er stevig in

Biddinghuizen/Abbega - ,,Wat zeg je? Mijn hart klopt me ineens in de keel. Dit is echt enorm schrikken.” Ymkje Hazenberg, mede-eigenaar van een pluimveebedrijf met 63.000 kippen in Abbega, hoorde gistermiddag van een journalist van deze krant dat de vogelgriep weer heeft toegeslagen, dat er een ruiming plaatsvindt in Biddinghuizen en een ophokplicht van kracht is voor het hele land. ,,Je weet wat die mensen doormaken. Je hecht je aan die beesten en dan worden ze voor je ogen geruimd. Dit is niet best.”

Ymkje Hazenberg weet waar ze over praat: dinsdag precies een jaar geleden werden de tienduizenden kippen van de Friese maatschap geruimd na constatering van de vogelgriep. Ook twee ‘schone’ stallen moesten leeg. ,,We waren deze week in ons hoofd al bezig met komende dinsdag. Dit nieuws doet me veel. Het is te hopen dat wij niet weer aan de beurt zijn. Daar doen we alles aan.” In mei van dit jaar stonden de stallen in Abbega pas weer vol.

In de periode 9 november 2016 tot en met 19 april 2017 werden er in Nederland bij vijftien bedrijven 727.500 vogels geruimd. Preventief zijn er bovendien 355.000 kippen gedood. In Fryslân werden pluimveehouders in Abbega en Hiaure getroffen. In de natuur stierven op veel plekken in het land wilde vogels door het virus.

Het ministerie van Landbouw maakte gisteren bekend dat bij een bedrijf in Biddinghuizen met vleeseenden vogelgriep van het type H5 is vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant. De 16.000 vleeseenden worden geruimd.

In een zone van drie kilometer rond het besmette bedrijf liggen vier andere pluimveebedrijven. Daar worden monsters afgenomen en onderzocht. In een cirkel van tien kilometer, met 23 pluimveehouders, geldt een vervoersverbod. Vanwege de besmettelijkheid geldt voor het hele land een ophokplicht voor de sector. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen van wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan met voličres of door de vogels in een ren onder te brengen.

Voor eenden- en kalkoenenbedrijven zijn bijzonder hygiënemaatregelen opgesteld. Daarvan telt Fryslân er overigens maar een paar, het gros zetelt rond Biddinghuizen en Harderwijk. Daar combineren boeren de akkerbouw met eendenhouderijen: eendenmest is zeer vruchtbaar.

