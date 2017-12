Regio zaterdag, 9 december 2017

Beveiliging van gemalen lijkt kwetsbaar Leeuwarden - Waterschappen hebben de beveiliging van sluizen en gemalen niet op orde. De systemen waarmee de sluizen open en dicht gaan en pompen aan of uit, gaan tientallen jaren mee, maar krijgen vaak al na vijf jaar geen beveiligingsupdate meer. Dit schrijft het blad Binnenlands Bestuur, op basis van een anonieme bron binnen de waterschappen. Zonder updates wordt de beveiliging kwetsbaar. Een hacker kan de bediening van een sluis of gemaal overnemen, zonder dat iemand dit doorheeft. Om bij het bedieningssysteem te komen, moet wel fysiek worden ingebroken. Daarna is het in theorie mogelijk digitaal in te breken op het overkoepelende besturingssysteem van sluizen en gemalen. In 2012 was er een soortgelijk, nog serieuzer beveiligingslek. Toen bleek dat veel sluizen, bruggen en gemalen op afstand, zonder in te breken, gehackt konden worden. Een woordvoerder van Wetter-skip Fryslân zegt dat de organisatie ,,permanent bezig is met het testen van het beveiligingssysteem”. Over specifieke systemen doet het Wetterskip geen mededelingen, maar de beveiliging voldoet overal aan de basiseisen, aldus de woordvoerder. Sluizen in Fryslân vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en provincie. Volgens woordvoerder Joris Schouten is de beveiliging van sluizen bij Rijkswaterstaat topprioriteit. ,,Er zijn wel computers met verouderde software, maar hiervoor lopen contracten om updates uit te voeren.” Volgens Schouten is het lastig sluizen te hacken, aangezien de besturingssystemen niet op internet zijn aangesloten. ,,Maar we kunnen de veiligheid helaas niet voor 100 procent garanderen.”

