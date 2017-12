Regio zaterdag, 9 december 2017

Grens tussen Lollum en Waaksens valt weg

Lollum - Lollum en Waaksens vormen al heel lang een tweelingdorp, maar ze liggen in twee gemeenten. Vanaf 1 januari 2018 horen beide dorpen bij Súdwest-Fryslân. Wel zo handig voor Dorpsbelang.

Lollum en Waaksens liggen hemelsbreed een kilometer of drie bij elkaar vandaan. Lollum is het grootst, met momenteel zo’n 350 inwoners. Waaksens heeft er circa 85. Tot voor kort was Johannes Herder een van die inwoners van Waaksens. Herder was zes jaar lang, tot herfst 2015, voorzitter van het gezamenlijke Dorpsbelang. Dat was een nieuwigheid. ,,Myn foargongers kamen allegear út Lollum. Ik wie de earste út it lytste doarp.”

Herder moest met zijn bestuur altijd overleg voeren met twee gemeenten. Lollum maakte tot 2011 deel uit van Wûnseradiel en ging toen op in Súdwest-Fryslân. Waaksens hoorde bij Hennaarderadeel en ligt sinds 1984 in Littenseradiel.

Voor Herder was deze situatie best werkbaar. ,,Ik hie mei beide gemeentebestjoeren goed kontakt. Sawol mei Wûnseradiel en letter Súdwest-Fryslân as mei Littenseradiel. Foardiel fan Littenseradiel binne de koarte linen. Jo komme de boargemaster om sa mar te sizzen yn de winkel tsjin. By Súdwest-Fryslân fernimst dat de organisaasje grutter is en hiel profesjoneel. Net dat se op it gemeentehûs yn Wommels mar wat dogge, sa is it fansels net. Mar jo fernimme it ferskil.”

