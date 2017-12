Regio zaterdag, 9 december 2017

Toch geen krimp: school duurder Kollum Het kindcentrum in Kollumerland wordt een miljoen euro duurder. Het is opnieuw een financiële tegenvaller voor verantwoordelijk wethouder Paul Maasbommel, maar de raadscommissie had dit keer weinig moeite met de kostenstijging. ,,Als je vertelt dat het komt doordat het aantal leerlingen in tegenstelling tot de verwachting stijgt, dan zie je bij iedereen toch wel een glimlach”, aldus de wethouder. Twee jaar geleden werd nog uitgegaan van een fikse daling van het aantal kinderen in Kollum. ,,Waar het precies aan ligt, weet ik ook niet, maar het lijkt erop dat we hier in Kollumerland toch niet gaan krimpen.” Het gevolg is wel dat de nieuwe brede school volledig permanent gebouwd moet worden. ,,Ons idee was om deels tijdelijk te bouwen en die extra lokalen weer te slopen bij krimp. Maar dat kan dus niet”, aldus Maasbommel. Ook is inmiddels besloten dat kinderopvang TIKO aansluit bij het kindcentrum. De bouw van deze ruimte moet de gemeente ook voorschieten. Het financiële nadeel neemt de politiek voor lief, want unaniem zijn de politici het erover eens dat de voorzieningen voor het basisonderwijs in orde moet zijn. Tegensputteren zou ook weinig zin hebben, want de bouw van Campus Kollum (voortgezet onderwijs) is gaande en de Casimirschool staat op de plek waar het parkeerterrein moet komen. Maasbommel: ,,Als we die school niet slopen, kunnen we het gebouw niet in gebruik nemen.” De extra kosten kunnen op termijn worden gedekt uit de precario-inkomsten (belasting op leidingen en kabels in de gemeente). Het leeuwendeel van de bouwkosten (3,5 miljoen euro) wordt gedekt met de precario-inkomsten van 2015-2017. Het extra miljoen moet komen uit de precario-inkomsten van 2019. Dat geld is nog niet binnen, en moet daarom eerst uit de Algemene Reserve voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân komen. Geen probleem, volgens Maasbommel: ,,Daar zit genoeg in.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties