Economie zaterdag, 9 december 2017

CNV: kwekers Hartman vrezen voor hun baan Sexbierum - CNV Vakmensen wil komende week een bijeenkomst beleggen bij A.C. Hartman in Sexbierum. Aanleiding is de groeiende stroom telefoontjes van werknemers die vrezen hun baan te verliezen. ,,Het personeel is verontrust door de ontwikkelingen van de laatste weken. Er is een rechtszaak geweest en mensen krijgen signalen van bovenaf dat hun werk zal worden ingevuld door uitzendkrachten”, zegt bestuurder van CNV Vakmensen Heino Smedes. ,,Er werken veel mensen met een vast contract uit Sexbierum en omgeving. Zij vrezen dat, zoals dat bij veel andere telers is gebeurd, vaste banen verdwijnen.” In totaal zijn er 180 mensen in vaste dienst. In het hoogseizoen werkt er nog een veelvoud aan inleenkrachten mee, vaak zijn dat gezinsleden van vaste krachten. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 9 december

