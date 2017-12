Regio vrijdag, 8 december 2017

Ouders halen hun kinderen vaak snel van een sluitende basisschool

Leeuwarden - Welke basisschool kreeg er leerlingen bij, welke zag kinderen vertrekken? Vandaag in het Friesch Dagblad het jaarlijkse overzicht met de ontwikkeling in leerlingenaantallen op Friese basisscholen.

Het gebeurt vaak bij een school waarvan bekend is dat die binnen enkele jaren gaat sluiten: de openbare basisschool De Dam in Lemmer zag dit jaar een groot aantal leerlingen vertrekken nadat besloten werd dat de school in 2019 dicht zou gaan. Ouders van leerlingen die hun schoolcarričre er sowieso niet konden afmaken, besloten hun kind maar alvast over te schrijven naar een andere school in het dorp.

Die ontwikkeling, in combinatie met een relatief grote groep 8 die de school verlaat, maakt dat De Dam zijn leerlingenaantal afgelopen jaar bijna zag halveren. De school, die sluit mede omdat in de wijk volgens koepel Gearhing nauwelijks kleuters zijn, heeft nu alleen nog leerlingen in de groepen 7 en 8.

Ook onvrede over een voorgenomen scholenfusie kan reden zijn om leerlingen van school te houden. Zo was een deel van de ouders van cbs It Lemieren in Tytsjerk boos over de plannen voor de samenvoeging met obs Master Fennemaskoalle. De kinderen gingen over naar scholen in Ryptsjerk en Suwâld en It Lemieren kelderde van 42 naar 30 leerlingen.

In sommige dorpen, zoals Echtenerbrug en Beetsterzwaag, is een opvallende verschuiving te zien van de openbare naar de christelijke dorpsschool (Echtenerbrug) of andersom (Beetsterzwaag). Bestuurder Alex Peltekian van onderwijskoepel Gearhing noemt dat in tijden van krimp een zorgelijke ontwikkeling. De obs Twa Yn Ien in Echtenerbrug (min vijftien) valt onder Gearhing. ,,Als sprake is van bevolkingsgroei, dan kan je spreken over het vergroten van het marktaandeel. Maar als er minder kinderen zijn, is dit meer kannibalisme te noemen.”

