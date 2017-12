Geloof & Kerk vrijdag, 8 december 2017

Kerstsamenzang: achter het orgel in een dienende rol

De traditionele Kerstsamenzangavond in de Grote Kerk in Leeuwarden is op dinsdag 19 december. In aanloop daar naartoe wordt vooruitgeblikt met betrokkenen. Vandaag deel 1: organist Theo Jellema.

Organist Theo Jellema (62) draagt sinds oktober de titel van stadsorganist van Leeuwarden. De vaste bespeler van het Müller-orgel in de Grote of Jacobijnerkerk is al tien jaar betrokken bij de Kerstsamenzang. ,,Ik denk dat het gelijk loopt met toen ik hier in de Grote Kerk begon als organist.” Jellema is tevens als docent werkzaam aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen voor de vakken orgel en muziektheorie.

Door hem werd destijds het initiatief genomen tot het gelegenheidskoor dat meewerkt aan de avond, georganiseerd door het Friesch Dagblad en Beheer Kerkgebouwen Leeuwarden. ,,De organisatie zat destijds met een probleem: er was geen koor. Toen zei ik: dan weet ik nog wel iets.” Hij noemde zijn theoriestudenten. ,,Het is een koor dat helemaal niet bestaat. We richten het koor elk jaar vlak voor Kerst op, en onmiddellijk daarna wordt het weer opgeheven.”

Inmiddels zijn ze er ieder jaar vast bij. Steeds weer in een min of meer wisselende samenstelling. ,,Om de vier jaar heb je zo een verversing van musici. Sommige studenten doen soms drie keer mee in hun studietijd. Ik hoef ze ook nooit te vertellen dat ‘het er weer aan zit te komen’, ze kijken ernaar uit. Als uit deze samenwerking de stekker getrokken zou worden dan heb ik een groot probleem…”, zegt hij, om aan de band aan te geven die de Groninger studenten inmiddels hebben met de kerstzangavond.

Die wisselwerking is er ook met de bezoekers. ,,Iedereen vindt het geweldig om te zien hoe een groep jonge mensen zo enthousiast voor iets gaan.” Maanden van tevoren wordt al begonnen met het oefenen van de gekozen muziek. Daar is Jellema niet direct bij betrokken. Het koor oefent onder leiding van zijn collega Louis Buskens.

Jellema geeft zelf op het Prins Claus Conservatorium theorieles aan zo’n dertig studenten. ,,Mijn rol bij de Kerstsamenzang is duidelijk anders. Dan hebben de dirigent en het koor de leiding. Zij moeten aangeven of ik langzamer óf juist sneller moet spelen, wat ik wel of niet moet doen.” Jellema vindt het een verrijking dat hij zo de rol van leerling kan aannemen, in plaats van de leermeester te zijn.

Traditie

Jellema heeft dit jaar ,,redelijk wat diensten en concerten” op de rol staan in de adventstijd en met Kerst. Hij meent dat de traditie van veel zingen en muziek in de kersttijd hoort bij de kerstsfeer waarmee Nederlanders vertrouwd zijn. ,,Ik geef ook wel kerstconcerten in Duitsland en daar is dus geen samenzang, maar geef je als organist een concert waar mensen naartoe komen om te luisteren.” Hij heeft zelf geen duidelijke voorkeur voor een bepaald kerstrepertoire. ,,Ze vragen me gelukkig ook niet heel vreemde dingen”, zegt hij met een glimlach.

Het monumentale Müller-orgel uit 1727 is een van de bijzonderste orgels van Fryslân, zo is bij orgelkenners en -liefhebbers alom bekend. ,,Het orgel heeft een heel warme klank, een mooie bedding voor het begeleiden van de gemeentezang. Met veel registers die kleurrijk zijn waardoor je veel variatie kan aanbrengen in het voor-, na- en tussenspel.” Die improvisaties van Jellema zijn ook iets wat direct wordt herkend. Zelf is hij een paar weken van te voren bezig met de muziek voor de kerstsamenzangavond. Wanneer is voor hem de avond geslaagd? ,,Als mensen na afloop zeggen dat ze volgend jaar terugkomen. Dat is het mooiste compliment; dat zegt alles.”

