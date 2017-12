Regio donderdag, 7 december 2017

Vmbo-leerlingen ontwerpen rolstoelwipwap bij eindexamen Waskemeer - Csg Liudger in Waskemeer begon vorig schooljaar als een van de twaalf proefscholen in Nederland met het nieuwe examenprogramma techniek. Gisteren werden de eerste examens afgenomen. ,,Deze wipwap is speciaal voor kinderen in een rolstoel”, zegt Lotte de Jong uit de vierde klas van de theoretische leerweg van het vmbo (de voormalige mavo). Ze laat een schaalmodel van Knex zien die ze samen met Tineke Veenstra maakte. ,,Je rolt zo de wipwap op en gaat dan op en neer door een gewicht met een ketting over de lengte te verplaatsen”, legt Tineke uit. ,,De ketting rolt over een soort tandwiel met handpedalen, die je als een handbike in beweging brengt.” De meiden presenteerden hun ontwerp voor een rolstoelwipwap gistermiddag in de kantine van de locatie van csg Liudger in Waskemeer. De presentatie en het ontwerp zijn onderdeel van het eindexamen Techniek en Toepassing. ,,In feite is dit hun eerste eindexamen van het jaar”, zegt docent Naomi Spoelstra. ,,Hierna volgt een evaluatiegesprek en dan krijgen ze uiteindelijk hun eindcijfer.” Techniek en Toepassing is een nieuw vak dat sinds vorig jaar op twaalf pilotscholen in Nederland wordt gegeven. Ook christelijke mavo de Saad in Damwâld doet mee aan de proef. Spoelstra: ,,We zijn vorig jaar met de derde klassen van het vmbo tl begonnen met het vak en dit jaar worden de eerste examens afgenomen.” Dit schooljaar en volgend schooljaar worden gebruikt om het vak te evalueren en een programma voor toets en afsluiting (pta) vast te stellen. ,,We verwachten dat het vak in 2019 zo ver is ontwikkeld dat het ook op andere scholen gegeven kan worden”, zegt locatiedirecteur Dick Wilbrink. Lees het hele artikel in de papieren krant van 7 december 2017

