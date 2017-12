Regio donderdag, 7 december 2017

Oerol-festival breidt uit naar Brazilië Terschelling - Het Terschellinger Oerol-festival geniet al enkele jaren internationale belangstelling, maar nu worden er voor het eerst stappen gezet om het festival daadwerkelijk in het buitenland te organiseren. Onlangs is er een vergunningsaanvraag ingediend om het festival op een Braziliaans eiland te houden. Algemeen directeur Marelie van Rongen wil nog niet aangeven om welk eiland het precies gaat. ,,Het is nog niet concreet, maar de eerste stappen zijn al gezet. We weten nog niet zeker of het festival er volgend jaar komt of het jaar daarna.” Afgelopen zomer werd het festival bezocht door een Braziliaanse delegatie. ,,Ze waren enthousiast en wilden het festival ook daar op een eiland organiseren.” Ook Joop Mulder van Sense of Place is bij de samenwerking betrokken. Voor 2018 is het nog de vraag waar het festivalhart van Oerol zich op Terschelling gaat bevinden. De afgelopen jaren werd gebruik gemaakt van het Westerkeynterrein van Jan Berend Wolters. Wolters maakte eerder dit jaar bekend dat hij van plan is om het terrein te bebouwen met recreatiewoningen. Hiervoor moet het bestemmingsplan van het terrein, waar tot 1990 een hotel stond, gewijzigd worden. De gemeente heeft hier nog geen definitief besluit over genomen. Oerol heeft vorige week een vergunningsaanvraag ingediend voor het gebruiken van het recreatieterrein Nieuw Formerum als festivalhart. ,,Maar dit heeft niet onze voorkeur, omdat we het programma dan moeten splitsen. Het is een kostbaar alternatief omdat er geen nutsvoorzieningen zijn voor het hele terrein. We hebben in ieder geval de vergunning aangevraagd, aangezien het een langdurig proces is en het festival volgend jaar sowieso moet doorgaan.” Van Rongen maakt in januari de definitieve festivallocatie bekend.

