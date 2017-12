Regio donderdag, 7 december 2017

Geen uitzondering mogelijk in busplan Leeuwarden - Het is eigenlijk onmogelijk om lijnbussen toch door enkele dorpen te laten rijden waar veel protest is tegen het ‘strekken’ van de lijnen. Het hele plan voor het efficiënter laten rijden van de bussen valt dan als een kaartenhuis in elkaar. Dat zei Anne Hettinga van vervoerder Arriva gisteren in de commissievergadering van Provinciale Staten over het nieuwe vervoersplan. De provincie Fryslân en Arriva willen de komende jaren zo veel mogelijk buslijnen in het buitengebied efficiënter laten rijden. Dit moet gebeuren door bussen in veel dorpen niet meer door het centrum te laten rijden, maar alleen nog te laten stoppen aan de rand van het dorp. Met de dienstregelingsuren die met dit zogenoemde strekken van de lijnen worden bespaard, moeten bestaande lijnen vaker worden bereden en nieuwe lijnen worden opgezet. De eerste lijnen die zullen worden gestrekt zijn de lijnen 51 (Leeuwarden-Dokkum via Gytsjerk) en 54 (Leeuwarden-Dokkum via Hallum). Bij die eerste lijn is meteen al protest bij de inwoners van Burdaard en Gytsjerk. Gytsjerkers willen de bus door hun dorp houden, terwijl Burdaard vindt dat de bus dichter bij het dorp moet stoppen. Arriva-topman Hettinga zei gisteravond na vragen van Statenleden dat het onmogelijk is om aan de wensen uit die dorpen tegemoet te komen, als de provincie wil vasthouden aan het experiment. ,,Het totale pakket bestaat uit bouwstenen. Als je daar één element uithaalt, betekent dat dat je alles onderuit haalt.” De provincie verwacht veel van de nieuwe dienstregeling. Deze moet leiden tot 5000 tot 26.000 extra reismogelijkheden, afhankelijk van de exacte invulling. Hettinga zei dat uit ervaringen elders blijkt dat het aantal passagiers toeneemt met 8 tot 10 procent, na het strekken van de lijnen. Om tot tijdwinst en dus besparingen te komen is het volgens hem wel noodzakelijk dat de strekkingen per lijn integraal worden uitgevoerd en dat dus niet alsnog een uitzondering wordt gemaakt voor een dorp als Gytsjerk. ,,Want dan kom je al heel snel weer op de bestaande dienstregeling.” De nieuwe dienstregeling in Noordoost-Fryslân moet dus al volgend jaar ingaan. Afhankelijk van de uitkomst worden de komende vier jaar nog 22 andere lijnen gestrekt en worden steeds meer nieuwe lijnen toegevoegd. Hettinga: ,,We realiseren ons heel goed dat er pijnpunten zijn. Maar als je hier niet aan vasthoudt, kun je de aanpassingen niet doen.” Als de aanpassingen een succes zijn, kunnen deze definitief worden gemaakt in de aanbesteding van het busvervoer per 2022. Provinciale Staten spreken 20 december over het voorstel. Meer hierover in de papieren krant van 7 december 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties