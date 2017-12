Economie donderdag, 7 december 2017

De vele gaten in de kennis van de aardappelteelt moeten opgevuld Metslawier - De noordelijke (poot)aardappelsector heeft een enorme internationale voorsprong opgebouwd. Hoe is die te versterken, vragen betrokkenen zich af. Er moet sowieso veel meer kennis komen. ,,We hebben een prominente positie en willen die graag behouden”, zegt Tineke de Vries namens The Potato Valley, een samenwerkingsverband van partijen die de aardappelsector willen versterken. Volgens haar liggen er grote vraagstukken waarop de sector een antwoord moet vinden. Vele daarvan kwamen gisteren aan de orde tijdens een bijeenkomst van The Potato Valley in Metslawier op de onderzoekslocatie van aardappelhandelshuis HZPC. Een van de factoren die de meeste impact hebben op de noordelijke akkerbouw is volgens de LTO-voorvrouw de opwarming van het klimaat en de gevolgen daarvan. ,,We krijgen steeds meer te maken met droogte en clusterbuien. Dat heeft een invloed op de bodem, op de structuur ervan en op het oogsten. We moeten ook de vastlegging van CO2 in de bodem verbeteren. Dit vergt een andere grondbewerking.” Om onder andere op deze vraagstukken een antwoord te kunnen geven, ermee om te gaan of op te anticiperen, is The Potato Valley betrokken bij het opstellen van onderzoeksvragen. ,,Er zijn verschillende projecten opgezet op basis van vragen die er leven in de praktijk. Met de resultaten hopen we de sector vooruit te helpen.” Lees het hele artikel in de papieren krant van 7 december 2017

