Regio woensdag, 6 december 2017

Weer geen EU-geld voor sluis Kornwerderzand

Leeuwarden - De provincie heeft opnieuw achter het net gevist bij een subsidieaanvraag voor vernieuwing van de sluis bij Kornwerderzand. Een verzoek om 26,5 miljoen euro uit een EU-fonds voor de financiering van infrastructurele projecten, werd maandag vanuit Brussel onverwacht afgewezen. Daardoor ontstaat een flink gat op de totale begroting van 150 miljoen euro.

Volgens de Europese Unie maakte het subsidievoorstel onvoldoende duidelijk waarom de vernieuwing van de sluis belangrijk is voor de binnenvaart. In de aanvraag zou te veel de nadruk zijn gelegd op de betekenis van een verbrede sluis voor de Europese kustvaart en de superjacht- en scheepsbouw.

Bijna tweeënhalf jaar geleden werd een Europese aanvraag voor 56 miljoen euro subsidie ook al afgewezen. Gedeputeerde Klaas Kielstra is dan ook teleurgesteld over de herhaalde afwijzing. ,,Het is een vervelend bericht waar we niet blij mee zijn. Het is absoluut een tegenslag", erkent hij. ,,We moeten opnieuw naar de financiële tekentafel.”

Alternatieven

Tot 12 april 2018 kan de subsidie nog een keer worden aangevraagd. ,,We overwegen sterk om de aanvraag voor eenzelfde bedrag nogmaals in te dienen om zo de subsidie toch nog binnen te krijgen”, aldus Kielstra. Hij wil in gesprek met vertegenwoordigers van de Europese Unie en het ministerie om straks een sterkere aanvraag te kunnen doen.

Tegelijk zet hij in op extra medewerking van het rijk. ,,Over alternatieve financiering gaan we binnenkort praten met de minister van Infrastructuur en Waterstaat”, laat Kielstra weten. De eerste gelegenheid daarvoor is morgen al, tijdens een bestuurlijk overleg. Hoe de gedeputeerde het geld dan bij elkaar hoopt te krijgen, of over een eventuele rol voor het bedrijfsleven, wilde hij gisteren nog niets zeggen.

Collega-gedeputeerde Sander de Rouwe maakt zich nog geen zorgen. ,,Met de subsidieaanvraag voor het windmolenpark in het IJsselmeer was het ook niet meteen raak. Later kwam dat toch nog goed. Zo gaat dat vaker bij grote projecten waar het om veel geld gaat.”

Op dit moment is de EU-subsidie het enige gat in de begroting. ,,De rest van de financiering lijkt goed haalbaar.” Het college blijft ernaar streven het sluizenproject volgens de bestaande planning uiterlijk in 2023 af te ronden. ,,De slag is verloren, de oorlog nog niet.”

Reacties: