Regio dinsdag, 5 december 2017

Berisping voor Friese gemeenten om kinderopvang Leeuwarden - Het is een ernstige en zorgelijke situatie dat de Friese gemeenten niet in staat zijn om dit jaar alle wettelijk verplichte inspecties bij kinderopvanglocaties uit te voeren. Als de situatie volgend jaar niet verbetert, kan deze gevolgen hebben voor de status van Friese gemeenten. Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs in een brief aan GGD Fryslân. Gemeenten moeten jaarlijks de exploitatie onderzoeken van elke kinderopvanglocatie. GGD Fryslân voert die inspecties uit namens alle Friese gemeenten. In oktober maakte GGD-directeur Margreet de Graaf bekend dat aan de wettelijke plicht dit jaar niet kan worden voldaan vanwege een tekort aan inspecteurs. Drie inspecteurs vertrokken vlak na elkaar bij de organisatie en het ging niet lukken om op tijd nieuwe inspecteurs op te leiden. Daardoor zou ongeveer 8 procent van de locaties dit jaar niet worden bezocht. De GGD deed melding van de tekortkoming bij de inspectie. Die is er niet blij mee, schrijft de inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 5 december.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties