Regio dinsdag, 5 december 2017

Festivals beklagen zich over Leeuwarden

Leeuwarden - De organisatoren van Welcome to the Village en Psy-fi verwijten de gemeente Leeuwarden dat er veel te weinig overleg is over de festivals komende zomer. Pas op aandringen van de organisaties zelf is er vorige maand een overleg geweest over de edities van 2018 in recreatiegebied de Groene Ster in Leeuwarden. De actiegroep Groene Ster Duurzaam - tegenstander van het gebruik van de Groene Ster als festivalterrein - is wel vaker met de gemeente in gesprek geweest, maar heeft dat overleg intussen stopgezet.

Met het gebrek aan overleg negeert de gemeente Leeuwarden de opdracht van de rechtbank in Leeuwarden. Tijdens een van de vele rechtszaken tegen de gemeente over de vergunningen aan de festivals gaf de rechter in juli aan helemaal klaar te zijn met de jaarlijks terugkerende procedures.

De rechter wil dat de gemeente, de festivals en de stichting Groene Ster Duurzaam gaan samenwerken om een deugdelijke omgevingsvergunning te maken zodat de festivals zonder rechtszaken kunnen worden gehouden en er rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden.

Meteen na de uitspraak op 18 juli ging de gemeente met Groene Ster Duurzaam om de tafel. Ook Psy-fi mocht een keer aanschuiven, zegt Rob Durand van Psy-fi. Daarna volgden nog enkele gesprekken tussen de gemeente en Groene Ster Duurzaam. ,,Wij zijn daarna geen gesprekspartner meer geweest”, aldus Durand.

