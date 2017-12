Regio maandag, 4 december 2017

Burgemeester tevreden over demonstratie Dokkum - Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel kijkt tevreden terug op de demonstratie van zo’n tweehonderd tegenstanders van Zwarte Piet zaterdag op het plein Acht Heiligheden in het centrum van Dokkum. ,,Alles is bijzonder goed verlopen”, zei ze in een reactie. ,,Dit heb ik ook zo vernomen van de organisatie van de demonstratie, dat doet mij deugd. Ik heb de gehele demonstratie via een live-verbinding gevolgd. Ik heb ook een kort bezoek gebracht om kennis te maken met de demonstranten en ik vond de sfeer ontspannen.” Zaterdag waren ook een paar aanhangers van Pegida in Dokkum aanwezig. Ze wilden als Zwarte Piet pepernoten uitdelen, maar mochten niet het plein op. ,,Met het uitdelen van pepernoten als Zwarte Piet was niks mis, maar mede vanwege hun eigen veiligheid hebben wij hen de gelegenheid gegeven om dit bij de supermarkt te doen. Ook dit verliep heel ontspannen.” Er was een ruime politie-inzet, ook vanuit andere eenheden dan Noord-Nederland. Waanders: ,,Dokkum is dergelijke manifestaties niet zo gewend en er zullen ongetwijfeld vraagtekens bij de politie-inzet zijn gezet. Maar die was in balans met de veiligheidsrisico’s en we wilden het recht op demonstratie in ieder geval goed faciliteren. Het reguliere binnenstadleven kon gelukkig ook gewoon doorgaan.” De demonstratie verliep verder rustig. Er werden liederen gezongen en gedichten voorgedragen door onder andere de Dokkumer dichter Peter Sijbenga. De politie heeft uiteindelijk twee aanhoudingen verricht. Passanten zonder juiste identiteitspapieren kregen een boete. Gaandeweg werden de agenten iets soepeler en lieten ook mensen tot het plein toe die niet kwamen om te demonstreren. Meer hierover in de papieren krant van 4 december 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties