Regio maandag, 4 december 2017

Provincie lijkt te breken met gasbeleid Leeuwarden - De bijeenkomst vanavond rond de gaswinningsaanvraag van de NAM bij Ternaard is een breuk met het provinciebeleid rond gaswinning in Fryslân. Dat stelt Frank Petersen, woordvoerder van de Waddenvereniging. In 2015 nam Provinciale Staten een motie aan waarin zij stelde onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in de provincie te willen hebben en daar waar mogelijk met bestaande boringen te stoppen. Op de bijeenkomst in Ternaard wordt het zogenoemde omgevingsproces afgetrapt. De NAM, provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel en het ministerie van Economische Zaken gaan daarbij met omwonenden spreken over nut en noodzaak van gaswinning. Ook wordt gekeken of de gaswinning extra investeringen kan opleveren voor de regio. ,,De provincie werkt met het omgevingsproces actief mee aan een proces dat maar één uitkomst lijkt te kennen: gaswinning en geld investeren in het gebied”, stelt Petersen. Samen met Ternaard Foar de Wyn en Laat Friesland Niet Zakken heeft de Waddenvereniging een brief gestuurd aan gedeputeerde Michiel Schrier met de oproep om aan het uit 2015 stammend beleid vast te houden. Volgens Schrier is er echter geen sprake van een beleidsbreuk. ,,De provincie is nog steeds tegen gaswinning. Vorig jaar nam de regering echter een nieuwe Mijnbouwwet aan die boren onder de Wadden mogelijk maakt. Als Economische Zaken zegt dat de NAM bij Ternaard gas mag boren kunnen wij dat niet tegenhouden.” Schrier denkt dat de keuze van EZ en NAM om met omwonenden, gemeente en provincie om de tafel te gaan zitten voor een omgevingsproces een goed teken is. ,,Met toestemming om te boren zou de NAM zo kunnen beginnen. Door in Ternaard met alle betrokken partijen over nut en noodzaak van de gaswinning te gaan praten laten ze zien genoeg van Groningen te hebben geleerd. In plaats van rücksichtlos te gaan boren wordt hier zorgvuldig te werk gegaan. We kunnen zo in ieder geval afspraken maken en de veiligheid van de bewoners zeker stellen.” Het omgevingsproces kan volgens Schrier ook tot de conclusie leiden dat er niet wordt geboord. ,,Als die mogelijkheid er niet in zou zitten, deed ik er niet aan mee. En bij een andere conclusie moet EZ maar uitleggen waarom er wel in deze omgeving moet worden geboord.” Volgens Schrier is het een kiezen uit twee kwaden. ,,Dat er wat aan de situatie in Groningen moet worden gedaan is glashelder. Maar als daar minder wordt gepompt, moet er wel een alternatief zijn. Zonder gas kunnen we voorlopig niet. En willen we dan afhankelijk zijn van Russisch gas of schaliegas uit de Verenigde Staten?” Schrier zou liever discussiëren over de opbouw van een duurzame samenleving dan de afbouw van het gasverbruik. ,,Maar voorlopig kunnen we nog niet zonder gas.”

