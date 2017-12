Regio maandag, 4 december 2017

VVD-bestuurder weg na racistische tweet Leeuwarden - Gert-Jaap van Ulzen heeft zijn functie als penningmeester van de afdeling Leeuwarden van de VVD neergelegd. Hij deed dit na ,,een aantal stevige gesprekken” met het VVD-bestuur gisteren. Aanleiding was een tweet van Van Ulzen over de anti-Zwarte Pieten-demonstratie, zaterdag in Dokkum. Van Ulzen twitterde: ‘Hallo, alle 6 neger fascisten uit Amsterdam in die relnicht bus. Ga eens even heel rap normaal doen of linea recta naar huis. En vergeet de 40+ witmensen achterin niet mee te nemen. #mafklappers #Dokkum’. Een kleine vijftig minuten later schreef de VVD-bestuurder: ‘In het 1e busje zitten 6 zwarte fascisten. De rest is opgevuld met witte fans uit het vak journaille…’ Van Ulzen verwijderde de tweets later, maar screenshots ervan zijn nog op internet bewaard gebleven. Naar aanleiding van de tweet van Van Ulzen en de reacties daarop kwam het VVD-bestuur gistermiddag om 15.00 uur in spoedzitting bijeen, inclusief Van Ulzen zelf. ,,Dat was een stevig gesprek dat twee uur duurde en waarbij de VVD aangaf afstand te nemen van de uitlatingen van Van Ulzen”, aldus Joël Heiner van de VVD. Van Ulzen besloot daarop zelf zijn bestuursfunctie neer te leggen. ,,Of dat onder druk van het bestuur was, vind ik niet relevant”, legt Heiner uit. ,,Wij wilden niet dat hij actief zou blijven binnen de VVD Leeuwarden, dat was het standpunt van het bestuur. En door zijn opstappen is dat bereikt.” Serge Hollander, fractievoorzitter van de VVD in Leeuwarden, noemt de uitlatingen van Van Ulzen in de Zwarte Pietendiscussie ,,verschrikkelijk en ontoelaatbaar”. Gert-Jaap van Ulzen zegt in eerste instantie zich te onthouden van commentaar. ,,Dat is de afspraak die ik met het bestuur gemaakt heb.” Na enig aandringen voegt hij eraan toe: ,,We zijn in dit land stevig doorgeschoten in de Zwarte Pietendiscussie. Daar moeten we mee ophouden.” Op de vraag hoe hij in het licht van die opmerking zijn eigen tweet ziet, waarin hij rept over ‘negerfascisten uit Amsterdam in die relnichtbus’, zegt Van Ulzen het volgende: ,,Je kunt van alles ervan vinden. Ik heb begrepen dat de combinatie neger en fascisme negatief wordt opgevat. Ik heb een hekel aan fascisme en onvoldoende begrepen dat het woord ‘neger’ een negatieve connotatie heeft. Ik heb de tweet niet voor niets verwijderd.” Het is niet voor het eerst dat Van Ulzen in de problemen komt door zijn eigen tweets. Nadat in mei 2011 een deel van de galerij van de Antillenflat instortte, twitterde Van Ulzen, toen raadslid voor de VVD in Leeuwarden: ‘Tja, of dit nou de oplossing is om op elkaar schietende Antillianen af te komen...’ Voor die opmerking bood hij later excuses aan.

