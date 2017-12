Sport zaterdag, 2 december 2017

SC Cambuur zwijnt en verslaat Telstar

Leeuwarden - Cambuur sloot gisteravond een turbulente week af met een thuiszege op Telstar (2-1). In tegenstelling tot de laatste twee duels, viel het dubbeltje nu wel de goede kant op voor Cambuur. En daar mocht het vooral de bezoekers uit Velsen-Zuid voor danken.

Alsof er in de afgelopen week niets was gebeurd, rolde het balletje gisteren gewoon weer in het stadion van Cambuur. Drie dagen na het ontslag van trainer Marinus Dijkhuizen ging het weer over het onderwerp waar het allemaal om draait: de sportieve resultaten. Die waren niet naar wens onder de trainer die gisteravond thuis zat. Evenals vorig seizoen is het (voorlopig) aan interim-trainer Sipke Hulshoff om er nog wat van te maken dit seizoen.

Dat het gisteravond in Leeuwarden weer eens over voetbal ging, zal voor de directie van Cambuur een opluchting zijn geweest. Het was een drukke week op de burelen bij Cambuur, dat met nieuwe technisch manager Foeke Booy alweer op zoek mag naar een nieuwe hoofdtrainer als opvolger van Dijkhuizen.

Ten opzichte van maandag, toen er met 2-1 van Eindhoven werd verloren, on Hulshoff wat namen terugverwachten in de basis. Robbert Schlder was hersteld van een kuitblessure en Bryan Smeets had een schorsing van twee duels uitgezeten. Bovendien was Issa Kallon weer fit genoeg om te starten en hij bracht met zijn snelheid en dribbels wat meer dreiging voorin dan een Justin Mathieu of Alvin Daniels, die vooralsnog tegenvallen dit seizoen.

Dat het na een halfuur spelen nog 0-0 stond, was een klein wonder. Cambuur stichtte veel gevaar, maar het waren de bezoekers uit Velsen-Zuid die de grootste kansen hadden. Spits Andrija Novakovich uit de Verenigde Staten had na een halfuur al drie keer op het scorebord kunnen staan. Erik Cummins bracht redding op een kopbal van dichtbij, Matthew Steenvoorden lag in de weg bij een schot en op een voorzet van Mohammed Hamdaoui kopte de Amerikaan de bal op de binnenkant van de paal. Er werd af en toe door de Leeuwarder defensie geen strobreed in de weggelegd, ook niet toen Hamdaoui gevaarlijk naar binnen kwam tussen drie regenstanders door. Cummins had een fraai antwoord op een even zo fraaie doelpoging.

Details

Het gaf maar weer eens aan hoe belangrijk de details in het voetbalspelletje zijn. Wat als dat ene balletje via de binnenkant van de paal wel achter doelman Cummins verdween? Wat als Melvin Platje vanaf twee meter de bal niet de noordtribune op schoot, maar tegen de touwen van het doel? Details die de vorige week zoveel verstrekkende gevolgen hadden voor Dijkhuizen. Want gelet op details waren het een eigen doelpunt van Robbert Schilder en een overtreding van Omar El Baad die hem uiteindelijk de das omdeden.

Deed Cambuur gisteravond dan niks? Dat niet, want het kreeg zeker kansen. Maar kopballen van Jordy van Deelen en Martijn Barto waren niet in de goede richting. Kallon zorgde voor gevaar met zijn snelheid, maar vond in verdediger Donny van Iperen een geduchte tegenstander. Telstar bleef daarentegen de gevaarlijkste ploeg en dat Cambuur in de rust niet tegen een achterstand aankeek, kon eigenlijk niet waar zijn.

Het leverde in ieder geval wel een vermakelijke wedstrijd op en dat was al enige tijd geleden. Het was nodig ook, want in een waterkoud stadion was enige vorm van vermaak en dus warme ledematen als gevolg zeer wenselijk. Beide ploegen gingen na rust vrolijk verder met waar ze gebleven waren: veel aanvallen en weinig verdedigen. Cambuur nam dat laatste iets te serieus, want tussen drie man mocht Hamdaoui de score openen. Dat deed hij overigens uiterst fraai met een bekeken schot in de verre kruising. Cambuur stond erbij en keek ernaar.

Hij was een handenbinder, die Hamdaoui. Spelers als hij, maar ook Mohammed Osman, ‘good old’ Melvin Platje en Novakovich geven een elftal als Telstar kleur. Goed, de club verliest weleens een keer. Maar het is leuk om naar te kijken. Al hield de spits Cambuur ook na rust meermaals in leven door twee keer te missen terwijl hij voor een nagenoeg leeg doel stond. Het spel van Cambuur werd na rust steeds en steeds minder, met negatieve hoofdrollen voor Kevin van Kippersluis, Xander Houtkoop en Marvin Peersman.

Maar omdat Telstar verzuimde het duel in het slot te gooien, kreeg het daarvoor de rekening gepresenteerd. Kallon, een van de weinigen die wel een goede wedstrijd speelde bij Cambuur, zag een sterke solo afgewerkt worden door invaller Furdjel Narsingh. Telstar was aangeslagen en vergreep zich vijf minuten aan Jordy van Deelen, waarna een andere invaller Ricardo Kip vanaf elf meter Cambuur op voorsprong schoot. Even waren het matige spel en de vele weggegeven kansen vergeten.

Details maakten opnieuw het verschil, maar nu pakte het voor Cambuur eens voordelig uit. Een succesje waar iedereen bij Cambuur aan toe was. Maar het was nog verre van overtuigend wat de Leeuwarders lieten zien.

