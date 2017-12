Regio zaterdag, 2 december 2017

Regenrijke november sluit uitzonderlijke natte herfst af

Leeuwarden - Bijna iedere dag viel er afgelopen maand wel ergens regen in de provincie. Het waaide vaak hard. Tussen de buien liet de zon zich niet onbetuigd. In Leeuwarden was november zelfs iets zonniger dan normaal.

Vooral in het oosten en noordoosten van Fryslân was november erg nat. In Lauwersoog viel 119,6 mm regen en in Driezum kwam Sas Kingma tot 117 mm. In Siegerswoude mat Ad Vermaas 102,2 mm. Ook in het westen van de provincie viel veel regen met in Schettens 94,2 mm en in Laaksum 93,6 mm. In Wommels ging het om 110 mm.Veel minder neerslag viel er in Leeuwarden, waar het KNMI 68,1 mm registreerde.

De noordelijke kustgebieden behoorden tot de natste streken van ons land. Gemiddeld over het land viel er 75 mm. Erg nat was het in Noord-Holland, waar op sommige plaatsen bijna 140 mm neerslag viel. Het droogst was het in het zuiden; het Limburgse Arcen kwam niet verder dan 55 mm.

De gemiddelde etmaaltemperatuur lag in november iets hoger dan normaal. In Laaksum mat Ype Albada een gemiddelde van 7,8 graden, in Wommels registreerde Rients Smit 7,5 graden en Klaas Ybema kwam in Schettens tot 7,7 graden (normaal 6,5). In Siegerswoude was het met 6,6 graden iets koeler en in Driezum werd een etmaalgemiddelde van 7,3 graden gemeten.

De warmste dag van de maand was 1 november, toen het kwik in Leeuwarden steeg naar 14,6 graden. Een uitzonderlijk warme dag voor de tijd van het jaar was 23 november. Met 13,5 graden was het op 23 november sinds 1951 nog nooit zo warm geweest in de Friese hoofdstad. In een groot deel van Fryslân bleef de temperatuur de gehele maand boven nul. In het oosten van de provincie mat Siegerswoude drie nachten met nachtvorst.

