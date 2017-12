Regio zaterdag, 2 december 2017

Drugs van lab Haulerwijk elders verkocht

Haulerwijk - De crystal meth die in het drugslaboratorium in Haulerwijk werd gemaakt, werd waarschijnlijk elders in Nederland of in het buitenland verkocht. In Noord-Nederland is amper een markt voor de gevaarlijke drug. Gisteren werd ook een oud drugslab in Herbaijum ontmanteld.

Crystal meth, of methamfetamine, is sterke speed in rookbare vorm. Dat gebeurt doorgaans middels een pijpje, vergelijkbaar met de inname van crack, de gekristalliseerde vorm van cocaïne. In Noord-Nederland wordt de drug weinig gebruikt, meldt Marcel Seuninga, preventiefunctionaris van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN). ,,Tot nu toe hebben wij het nooit gezien bij gebruikers. En bij mijn weten heeft de politie nooit iemand betrapt op bezit van crystal meth.” Ook landelijk is het gebruik marginaal, aldus Seuninga. ,,Het wordt weleens verhandeld in de Randstad, waar het in de gay-scene gebruikt wordt.” Een enkele keer duikt er bij VNN een gerucht op over methgebruik in Fryslân. ,,Maar dat zijn dan broodjeaapverhalen.”

Crystal meth is bekend van de televisieserie Breaking Bad, die draait om de productie van de drug. Volgens Seuninga zorgt de drug voor meer energie. ,,Het wordt vaak gebruikt om lang seks te kunnen hebben.” Seuninga schaart methamfetamine onder de schadelijkste drugs. Gebruik leidt onder meer tot uitputting en hersenschade door oververhitting. ,,Oververhitting kan dodelijk zijn. Bovendien is het extra verslavend omdat het gerookt wordt.”

Politiewoordvoerder Anne van der Meer beaamt dat het erop lijkt dat de drugs elders verhandeld werden. ,,Het heeft te maken met vraag en aanbod. En in Noord-Nederland is weinig vraag.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 2 december 2017

Reacties: