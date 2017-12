Regio zaterdag, 2 december 2017

Eindelijk nieuwe bestemming voor voormalig klooster Witmarsum

Witmarsum - Helemaal moegestreden is hij niet, zegt Nanne Rodenhuis, vastgoedondernemer uit Leeuwarden en eigenaar van het voormalige Augustijnerklooster in Witmarsum. Maar wel is hij opgelucht dat er nu een concreet plan is voor het al jaren leegstaande gebouw aan de Arumerweg in Witmarsum. Met een zorgorganisatie uit het westen van het land is hij tot overeenstemming gekomen om 26 zorgappartementen in het gebouw te realiseren. Als alles goed gaat, begint de bouw volgend jaar.

Al jaren staat het beeldbepalende klooster van Witmarsum leeg. Tot 1992 woonden de paters er; daarna deed het dienst als conferentiecentrum en daarna als opvang voor asielzoekers. In de jaren dat het klooster leeg stond, speelden kinderen uit het dorp vaak in het gebouw. Daarbij maakten ze heel veel stuk. In het begin probeerde Rodenhuis vernielingen nog te voorkomen en dingen te herstellen. ,,Ik heb wel 75 tot tachtig ramen vervangen.” Op den duur timmerde hij de ramen dicht.

Het bleef al met al vechten tegen de bierkaai, want de vernielingen hielden aan. Het resultaat is zichtbaar in het klooster: onder de voetzolen kraken vele glasscherven, plafondplaten zijn gesloopt of hangen half naar beneden, geel isolatiemateriaal gulpt her en der uit opengehaalde muren. In een ruimte beneden ligt de inhoud van een vuilcontainer uitgespreid op de grond; de container zelf ligt op zolder, half ingetrapt. ,,Die heb ik echt niet zelf naar boven gesjouwd, hoor”, zegt Rodenhuis. ,,Dat hebben die kinderen gedaan, zodat ze er op konden klimmen.”

Het gevolg is dat het gebouw geheel gestript moet worden. De buitenkant van het klooster blijft behouden, van binnen moet alles worden vernieuwd. Al met al kost de verbouwing 1,5 tot 1,6 miljoen euro, schat Rodenhuis.

Voor dat geld komen er uiteindelijk 26 appartementen, waarschijnlijk voor Alzheimerpatiënten. In principe zijn de appartementen geschikt voor meerdere personen. Hoeveel mensen er daadwerkelijk in het klooster wonen, kan Rodenhuis echter niet zeggen. Dat wordt de verantwoordelijkheid van de bewuste zorgorganisatie - de naam ervan wil Rodenhuis nog niet kwijt - die uiteindelijk het gebouw zal overnemen.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 2 december 2017

