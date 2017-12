Regio zaterdag, 2 december 2017

Bedrijven zijn nodig bij strijd tegen misdaad

Oosterwolde - De private sector in Noord-Nederland moet meer betrokken worden bij misdaadbestrijding. Daarvoor pleiten Wendy Scholten, hoofd van RIEC Noord, en Gert Veurink, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland.

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen noordelijke overheden en overheidsinstanties al bevorderd, onder aanvoering van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) in Oosterwolde. Nu moet de band met het bedrijfsleven aangehaald worden. Veurink noemt als voorbeelden makelaardijen, notarissen en banken. ,,Die zien veel dingen en moeten de weg weten te vinden naar ons. Postbedrijven ook. Veel drugs die via het dark web (verborgen deel van internet, JPS) zijn besteld, worden vervoerd in postpakketten. Postbedrijven mogen pakketjes niet openmaken, wij wel. Het zou mooi zijn als we daar samen in kunnen optrekken."

Volgens Scholten is privacy een drempel voor zulke publiek-private samenwerking (pps). ,,Wij zijn als RIEC één overheid tegen de georganiseerde criminaliteit, en wisselen privacygevoelige informatie uit. Maar in pps kunnen we dat niet. We zijn wel bezig om een slimme manier te vinden om toch samen te werken.”

De private sector is qua misdaadbestrijding nog een witte vlek, beaamt Veurink. ,,Maar het komt al wel voor. We hebben bijvoorbeeld op cybercrimegebied samengewerkt met Kaspersky (cyberbeveiligingsbedrijf, JPS).” Bij de aanpak van hennepteelt wordt in Noord-Nederland al samengewerkt met onder meer netbeheerder Liander.

Veurink ziet weinig knelpunten voor pps. ,,Als je goed kijkt naar welke informatie wel en niet gedeeld kan worden, en hoe het zit met reputatieschade, dan kun je het daar prima over hebben. We moeten het gewoon gaan doen. Daar gaan we op investeren qua mensen, en qua koers.”

Het RIEC kan daar een grote rol in spelen, aldus Scholten. ,,Maar het hoeft niet per se. Als samengewerkt wordt tussen een overheidspartij en een marktpartij kan dat ook.”

Het RIEC is verder bezig om geografische ondermijningsbeelden te maken van de gemeenten in Noord-Nederland. ,,Dus hoe staat een gemeente ervoor en wat speelt er allemaal? Dat wordt in heel het land gedaan. Eind 2018 moet voor het eerst een regionaal beeld gemaakt zijn van Noord-Nederland.”

