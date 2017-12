Regio vrijdag, 1 december 2017

Irritatie over oproep van pro-Zwarte Pieters om Dokkum te mijden

Dokkum - Ondernemers in Dokkum zijn gepikeerd over de Facebook-oproep om zaterdag niet naar Dokkum te komen in verband met een demonstratie tegen Zwarte Piet. ,,Het gaat om een van de belangrijkste zaterdagen in het jaar voor winkeliers. Dit kunnen we niet hebben”, meent Niek Geelhoed, voorzitter van de Dokkumer ondernemers.

De Facebook-oproep is een reactie op de demonstratie van Stichting Nederland Wordt Beter. De betogers mogen van twee tot vier uur 's middags demonstreren op de Acht Zaligheden aan de Strobossersteeg. Eigenlijk wilden ze naar de Markt, maar het plein ligt op de schop.

Volgens de gemeente wordt de manifestatie op het parkeerterrein statisch, met muziek, toespraken en het voorlezen van gedichten. ,,De gemeente Dongeradeel en de politie stellen opnieuw alles in het werk om dit recht op demonstratie te faciliteren”, aldus burgemeester Marga Waanders in een verklaring. Over concrete veiligheidsmaatregelen doet de gemeente geen uitspraken. Waanders geeft aan dat de demonstratie in ieder geval begeleid wordt door meer dan voldoende politiemensen. ,,De politie zal optreden waar dat nodig is. We verwachten zo’n driehonderd demonstranten. Er worden toespraken gehouden, gedichten voorgedragen en muziek gemaakt.”

De politie heeft eerder aangekondigd de groepen vanaf hun vertrek te begeleiden naar Dokkum. Bij de geplande demonstratie van de tegenstanders van Zwarte Piet op 18 november werden de drie bussen van de demonstranten op de A7 bij Joure tegengehouden met een wilde wegblokkade.

Geelhoed heeft geen probleem met de demonstratie op zich. ,,Als het ordentelijk verloopt en het winkelend publiek niet wordt lastig gevallen, vind ik het prima. Demonstreren is een grondrecht en dat dien je te respecteren.”

Geelhoed is blij dat de demonstratie op afstand van de winkels plaatsvindt en dat er geen optocht door de stad is. Gisteren zijn de winkeliers bij elkaar gaan zitten om te bedenken of ze tegenacties zouden bedenken. ,,We zullen via sociale media mensen oproepen om vooral wél naar Dokkum te komen. Winkeliers hebben het al lastig: de Markt ligt op de schop en zo’n zaterdag tijdens de intocht, waarbij de complete binnenstad was gebarricadeerd, dat kost ondernemers ook geld. Dat wisten we natuurlijk. Daar hebben we ook van harte aan meegewerkt, maar zo’n zaterdag kunnen we niet nóg een keer hebben.”

