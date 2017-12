Regio vrijdag, 1 december 2017

Paradepaardje LF2018 is niet op tijd klaar Leeuwarden - De Mondriaankwelder bij Striep op Terschelling wordt hoogstwaarschijnlijk volgend jaar niet aangelegd. Initiatiefnemer Joop Mulder is teleurgesteld dat de blikvanger van het project Sense of Place niet in 2018 te zien zal zijn. Ook de organisatie van LF2018 vindt het jammer, maar hoopt dat de kwelder in 2019 alsnog wordt aangelegd, als ook die bij de Kaag wordt aangelegd. Het oppervlakte aan kwelders langs de kust van Terschelling is de afgelopen tientallen jaren afgenomen. Door afslag is de ecologische kwaliteit van de kwelders sterk achteruit gegaan. Om de afslag tegen te gaan werd het idee geboren om de kwelders te laten aangroeien door haaks op elkaar staande hekwerken van gevlochten wilgentenen. De plaatsing van de hekwerken zijn gebaseerd op het werk Pier en oceaan van Piet Mondriaan. ,,Het is een van de meest in het oog springende projecten voor het Culturele Hoofdstad-jaar”, aldus Joop Mulder. ,,Het landschap wordt ontwikkeld met cultuur.” Het project kan niet op tijd gerealiseerd worden omdat Rijkswaterstaat aanvullend onderzoek moet doen op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie wil onder andere weten over het effect van de kwelderwerken op vogels die op de kwelders foerageren. De kwelderwerken kunnen alleen buiten het broed- en het stormseizoen aangelegd worden. Rijkswaterstaat wilde dit voorjaar beginnen, maar de kans is groot dat dit gezien de vergunningsprocedure niet meer haalbaar is. ,,Er zijn al zo veel onderzoeken gedaan, dit nieuwe onderzoek is daarom een grote teleurstelling.” Mulder vindt het niet alleen jammer dat het project niet tijdens het LF2018 klaar is, het is ook vervelend tegenover de Europese jury die in 2013 Leeuwarden uitriep tot Culturele Hoofdstad. ,,Tijdens de presentatie van Leeuwarden 2018 in september 2013 op de Afsluitdijk is het Mondriaanproject gepresenteerd aan de jury als een van de voorbeeldprojecten. Dat maakt het extra zuur om nu te moeten zeggen dat het hoogstwaarschijnlijk niet gaat lukken.” Radboud Droog van LF2018 probeert de moed erin te houden. ,,Er is sprake van uitstel, geen afstel.” Meer hierover in de papieren krant van 1 december 2017

