Regio vrijdag, 1 december 2017

Medi-drones op wad zijn opmaat naar meer

Eelde - De proef met drones die medicatie vervoeren tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog moet eind maart 2018 van start gaan. Het project is daarmee vijfenhalve maand vertraagd. De betrokken partijen hebben de extra tijd nodig om alle regels en procedures in orde te maken voor de onbemande vluchten.

Op Groningen Airport Eelde - de eerste Europese luchthaven waar met drones mag worden gevlogen - werden gisterochtend handtekeningen gezet onder een intentieverklaring om het experiment mogelijk te maken. Afgevaardigden van UMCG Ambulancezorg, de provincie Drenthe, ANWB Medical Air Assistance, TU Delft, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spraken daarnaast een stevige ambitie uit.

,,We moeten over de horizon kijken. Er is vergrijzing die ervoor zorgt dat de randen van Noord-Nederland ontvolken. Daarnaast trekt de zorg zich terug. Met behulp van drones kunnen we zorg blijven leveren via onder meer vervoer van medicatie en bloed”, zei Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg. ,,Ik denk dat een ambulance-drone voor tijdige hulpverlening in buitengebied binnen vijf jaar aan de orde is.”

Het vervoeren van aed’s per drone is eveneens geen toekomstmuziek meer, zei Hiddes al eerder in deze krant.

Ingrid Michon van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hecht veel waarde aan het drone-experiment. ,,De praktijk blijkt weerbarstig als je het hebt over vliegen met drones. We moeten nog veel leren, uitvinden en testen. Maar het is van groot belang dat het project hier in het Noorden kan en er is een maatschappelijke behoefte dat er medicijnen naar de Wadden gaan met drones.”

Momenteel is het vliegen met drones alleen toegestaan binnen zichtafstand. Daarnaast zijn drones niet geďntegreerd in het luchtverkeersysteem en moet de veiligheid zich nog bewijzen. NLR, de TU Delft en DroneHub Eelde zullen vanaf eind maart elk met hun eigen drone, met verschillende technieken en op verschillende hoogten vluchten gaan uitvoeren over het wad. De uitkomsten van het experiment moeten ervoor zorgen dat drones een plekje krijgen in wetgeving en het luchtverkeer. Daarmee moet Nederland voorop gaan lopen in Europa en bedrijvigheid aantrekken. Drenthe droomt ervan in Eelde een Drone-valley te realiseren.

,,Dit project is de opmaat naar veel meer. Drones kunnen worden ingezet voor logistieke diensten, bij calamiteiten en voor inspecties van infrastructuur. Overal waar tijd en het snel op een locatie zijn belangrijk is, kun je drones gaan inzetten. We willen met dit experiment de weg naar die mogelijkheden ontsluiten”, aldus Lennard Verhoeff van NLR.

Meer hierover in de papieren krant van 1 december 2017

Reacties: